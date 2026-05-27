Alta Floresta recebe 3ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/05/2026 às 11h46

O município de Alta Floresta D’Oeste será o próximo destino do Campeonato Estadual de Motocross Rondoniense 2026, que chega à sua terceira etapa neste fim de semana. Inserida em um calendário esportivo que já passou por Cacoal e Ariquemes, a competição deve reunir pilotos de diferentes regiões do estado, além de competidores convidados de localidades vizinhas.

Com a etapa confirmada na cidade, a expectativa é de movimentação em diversos setores da economia local. Comércio, hotelaria, alimentação e turismo estão entre os segmentos impactados pela realização do evento, que conta com apoio da prefeitura municipal e com recursos provenientes de emendas parlamentares voltadas ao incentivo ao esporte em Rondônia.

A organização do campeonato é realizada pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (LIMERO), responsável pelas etapas do estadual ao longo do ano. Tradicionalmente, as disputas promovidas pela entidade contemplam diferentes categorias, reunindo desde pilotos experientes até novos talentos do motocross rondoniense.

Entre as categorias previstas nas etapas do campeonato estão Importada Força Livre, MX3, Júnior, Feminina, Nacional 150cc/230cc e Prata da Casa. A estrutura da competição busca contemplar diferentes perfis de competidores e ampliar a participação de representantes do esporte sobre duas rodas.

Considerado um dos eventos de maior expressão do motocross regional, o campeonato costuma atrair público interessado nas disputas em pista, marcadas por velocidade, manobras e provas de diferentes níveis técnicos. Conforme a dinâmica habitual das etapas organizadas pela LIMERO, os treinos livres e cronometrados geralmente são realizados aos sábados, enquanto as baterias oficiais e as premiações ficam reservadas para o domingo.

Após a passagem por Alta Floresta D’Oeste, o cronograma do Campeonato Estadual de Motocross 2026 prevê a realização da próxima etapa no município de Jaru, programada para o mês de junho.