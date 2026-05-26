Guaporé FC enfrenta o Araguaína no Cassolão em duelo da Série D em Rolim de Moura

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/05/2026 às 16h30

A cidade de Rolim de Moura será palco de mais um compromisso do Guaporé Futebol Clube pela Série D do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 30 de maio, a equipe rondoniense terá o apoio da torcida ao receber o Araguaína no Estádio Cassolão, em confronto considerado importante para a sequência da competição nacional.

Diferentemente de partidas disputadas longe de seus domínios, o Guaporé atuará em casa e tentará aproveitar o fator local para buscar um resultado positivo diante do adversário. O duelo coloca frente a frente o clube de Rolim de Moura e o Araguaína em mais uma rodada da Série D, considerada uma etapa decisiva na caminhada das equipes dentro do torneio.

A expectativa é de mobilização da torcida local para acompanhar a partida no Cassolão. O compromisso do dia 30 de maio representa mais uma oportunidade para o Guaporé somar pontos e fortalecer sua campanha na competição.