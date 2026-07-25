Por FOLHA

Publicada em 25/07/2026 às 08h56

Após uma atleta de Vilhena sagrar-se vice-campeã mundial de karatê, em competição que está sendo disputada na Romênia, outra lutadora local conquistou a medalha de prata na mesma competição internacional no país do Leste Europeu.

Filha do servidor público Hélio Rodrigues da Silva, que também “se vira nos 30” ministrando cursos nas áreas de panificação e gastronomia, e da empregada doméstica Geronides Bieseke, a pequena Nahama Cecília lutou contra o representante do País de Gales w ficou com o bronze.



A história de luta da garotinha, que precisou organizar uma “vakinha”, fazer rifa e vender feijoada para viajar, foi tema de uma reportagem do FOLHA DO SUL ON LINE (LEMBRE AQUI).

Embora tenha conseguido, com o apoio da prefeitura, de deputado e vereadores, o dinheiro para as passagens, o restante das despesas foi bancado com o esforço de amigos e familiares da atleta.

Hoje aos 11 anos, Nahama, que treina na Academia Pequeno Dragão desde que tinha apenas 5, terminou sua luta na madrugada deste sábado, 25, competição acompanhada com aflição pelos pais através do Youtube.

O ouro e a prata no campeonato mundial da modalidade ficaram com atletas do país-sede. Com suor dentro e fora do tatame, a vilhenense voltará para casa com o bronze, coroando todo o esforço que precisou fazer para representar Vilhena tão longe de casa.