Jogos do IFRO ocorrem em Ji-Paraná com mais de 500 estudantes-atletas

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 24/07/2026 às 13h50

De 27 a 31 de julho o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) realiza a fase final do JIFRO 2026. Os Jogos Internos serão no Campus Ji-Paraná e envolverão mais de 500 alunos e 100 servidores. Com a realização das etapas regionais e agora a etapa final, a competição movimenta mais de 1.000 participantes entre competidores e equipes técnicas e de organização.

Os Jogos do Instituto Federal de Rondônia têm por objetivos contribuir para o desenvolvimento integral do aluno através da prática esportiva e o desporto educacional, promovendo a integração entre os alunos dos diferentes campi do IFRO. O JIFRO também serve como seletiva dos estudantes-atletas para comporem as equipes que avançarão para os Jogos dos Institutos Federais (JIF) na fase regional e nacional.

De acordo com o Coordenador de Educação Física, Esporte e Lazer, Amisley Guale Araújo, a competição promove formação integral e cidadã, “o esporte no ensino técnico e superior não é apenas lazer, mas uma extensão da sala de aula. Ao competir, os estudantes vivenciam na prática lições cruciais de disciplina, resiliência, liderança, trabalho em equipe e respeito ético ao adversário. O JIFRO proporciona o encontro de jovens que vivem em realidades socioeconômicas e ambientais muito distintas. Essa convivência quebra barreiras geográficas, constrói amizades duradouras e fortalece o sentimento de pertencimento à instituição”.

Para a Diretora-Geral do Campus Ji-Paraná, Letícia Carvalho Pivetta, os Jogos são de grande importância para a formação integral. “Promovem muito mais do que a prática esportiva. São uma oportunidade de incentivar hábitos saudáveis, fortalecer o espírito de equipe, estimular a convivência e ampliar a integração entre os participantes, criando laços e fortalecendo o sentimento de pertencimento institucional. Por meio do esporte, nossos estudantes desenvolvem habilidades essenciais para a vida, como disciplina, respeito, cooperação, responsabilidade e capacidade de superar desafios. Aprender a lidar com vitórias, derrotas e diferentes situações de forma equilibrada contribui para a formação de cidadãos mais preparados e conscientes”.

Competição escolar

Outra proposta do evento é promover saúde física, prevenir o isolamento social e contribuir diretamente para a saúde mental dos estudantes, reduzindo índices de ansiedade e melhorando a qualidade de vida no ambiente escolar. O JIFRO é também um espaço democrático onde atletas com deficiência e de diferentes perfis encontram lugar para demonstrar suas capacidades, superação e protagonismo, inspirando toda a comunidade acadêmica. Além de valorizar os profissionais de Educação Física, a competição movimenta os campi sede.

Podem participar dos Jogos alunos com o limite de 19 anos completos até o final de 2026, matriculados em cursos presenciais do IFRO e frequentando regularmente Curso Técnico Integrado, Concomitante ou Subsequente ao Ensino Médio, Curso de Graduação ou Curso de Pós-Graduação. O torneio serve como seletiva para representar o estado no JIFEN (Jogos dos Institutos Federais da Região Norte) e, posteriormente, na etapa nacional dos JIFs.

Com o Campus Ji-Paraná recepcionando a competição deste ano, a Diretora Letícia Pivetta diz ser “uma grande honra receber e sediar os Jogos do IFRO. Acolher estudantes, servidores e equipes de diferentes unidades representa uma oportunidade especial de fortalecer a integração institucional e demonstrar o compromisso do campus com ações que valorizam o desenvolvimento humano, a convivência e a educação em sua forma mais ampla. Desejamos que o JIFRO seja marcado pelo espírito esportivo, pela amizade, pelo respeito e pela celebração das conquistas coletivas. Que cada participante leve consigo não apenas os resultados das competições, mas também as experiências, os aprendizados e as lembranças felizes desse grandioso evento”.