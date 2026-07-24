Goleadas de Flamengo e Corinthians; Vitória do Palmeiras; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 24/07/2026 às 08h40

Brasileirão, Goleadas de Flamengo e Corinthians. No Tabelinha: Motocross e Corrida Nova Era

Goleadas de Flamengo e Corinthians, vitória do Palmeiras e tropeço do Botafogo.

Brasileirão - Noite de vitórias dos visitantes na sequência da 19ª rodada do Brasileirão. O líder Palmeiras bateu o Coritiba por 3 a 1 no Couto Pereira e chegou aos 44 pontos. Na cola, o Flamengo goleou a Chapecoense por 4 a 0 fora de casa, com dois gols de Pedro.

Em Bragança, o Athletico virou para 2 a 1 sobre o São Paulo com show de Leozinho, assumindo o 3º lugar. Já o Cruzeiro superou o Inter por 2 a 1 em pleno Beira-Rio.

Quinta-feira

Noite agitada no Brasileirão. O Corinthians mostrou evolução e goleou o Remo por 3 a 0 em Itaquera, com dois gols de Yuri Alberto e um de Kaio César. Com show de posse e intensidade no estilo Diniz, o Timão subiu para a 7ª posição, somando 27 pontos.

No Rio, o Botafogo pressionou, finalizou 18 vezes, mas parou na noite inspirada do goleiro Lucas Arcanjo e ficou no 0 a 0 com o Vitória. Destaque para Danilo, que atingiu o limite de jogos no Glorioso e trava ida ao Palmeiras.

Tabelinha Rondoniense

Etapa de Motocross em Mirante da Serra e Fórum de Pesca Esportiva em Porto Velho.

Motocross - O ronco dos motores vai agitar Mirante da Serra nos dias 25 e 26 de julho. A Chácara da Vereadora Brenda sedia a 7ª Etapa do Regional Norte de Motocross, organizada pela Limero. A entrada é 1 kg de alimento não perecível.

No sábado (25), a partir das 14h, rolam os treinos livres e cronometrados para definir o grid de largada. Já no domingo, a emoção toma conta da pista a partir das 9h, com grandes disputas em diversas categorias até o final da tarde. Imperdível.

Nova Era - Atenção, corredores. Já estão abertas as inscrições para a esperada 5ª Corrida Nova Era, que acontecerá no dia 20 de setembro. Além de garantir a vaga na prova, os participantes já podem conferir o kit oficial divulgado pela organização do evento.

As vagas são limitadas, então vale se apressar para garantir a inscrição e fazer bonito na corrida de rua. Garanta a sua inscrição e prepare o tênis para esse grande desafio esportivo.