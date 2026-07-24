Gabinete do deputado Laerte Gomes recebe representantes do município de Urupá para reunião institucional

Por Juliana Martins

Publicada em 24/07/2026 às 08h20

O chefe de gabinete do deputado estadual Laerte Gomes (PSD), Cleiton Roque, e a assessora técnica Sheila Guaíra receberam, nesta quarta-feira (23), o vereador Lourival (PODE), do município de Urupá, acompanhado do chefe de gabinete da Câmara Municipal, José Roberto, e do secretário municipal de Meio Ambiente, Antônio Neto.

Durante a reunião, foram tratadas demandas de interesse do município, além do acompanhamento de ações desenvolvidas em parceria com a administração municipal, vereadores e órgãos do Governo de Rondônia.

Entre os temas discutidos estiveram iniciativas voltadas à infraestrutura urbana e rural, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), ações para o fortalecimento da agricultura, em conjunto com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), além de pautas relacionadas à saúde e outras áreas prioritárias para Urupá.

O encontro integra a rotina de diálogo institucional entre o gabinete parlamentar, representantes municipais e órgãos estaduais, contribuindo para o acompanhamento das demandas e das ações voltadas ao desenvolvimento do município.