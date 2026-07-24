Dr. Luís do Hospital tem candidatura à reeleição homologada durante convenção do Novo

Por Diana Braga

Publicada em 24/07/2026 às 08h10

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital (Novo) teve sua candidatura à reeleição homologada na noite desta quarta-feira (22), durante a convenção da coligação Juntos por Rondônia, realizada em Porto Velho. O evento reuniu milhares de apoiadores, filiados, lideranças políticas e caravanas de diversas regiões do estado.

Formada por PL, Novo, Podemos e Mobiliza, a coligação também homologou as candidaturas de Marcos Rogério ao Governo de Rondônia e de Rodrigo Camargo ao cargo de vice-governador.

Com forte atuação na região Central do estado, especialmente em Jaru, seu principal berço eleitoral, Dr. Luís do Hospital busca a renovação do mandato após quatro anos de trabalho na Assembleia Legislativa de Rondônia. O parlamentar tem pautado sua atuação na defesa da saúde pública, no fortalecimento do setor produtivo e na destinação de recursos para investimentos nos municípios.

Ao agradecer a confiança do partido e dos apoiadores, o deputado afirmou que recebe a homologação da candidatura com responsabilidade e disposição para seguir trabalhando por Rondônia.

"Recebo essa missão com muita gratidão e responsabilidade. Nosso compromisso sempre foi trabalhar com seriedade, ouvir a população e buscar soluções para os desafios do nosso estado. Seguimos firmes, com humildade, dedicação e disposição para continuar contribuindo com o desenvolvimento de Rondônia", afirmou.