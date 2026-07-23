Abusos nos “estacionamentos” de eventos em Porto Velho, PL confirma chapa Rogério e Camargo, além de Cláudia PT terá Fátima e Anselmo candidatos

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/07/2026 às 14h00

Estacionamento – A Prefeitura de Porto Velho deve regularizar a situação de estacionamentos e principalmente da legalidade da cobrança em eventos realizados na cidade. Inclusive às imediações das casas de shows, que também servem para reunir membros de partidos políticos em convenção, como no atual período, devido as eleições de outubro. No encontro do PL, da noite de quarta-feira (22) estavam cobrando R$ 20 e R$ 30 para as pessoas estacionarem os veículos. Como é que funciona essa cobrança? A prefeitura recebe pelo serviço? Esse povo que cobra essa exorbitância de quem participa de um encontro político, social, esportivo, não importa qual, que pagam impostos para o município está agindo legalmente. Há autorização da prefeitura? Seria importante, que o setor específico do município explicasse como funciona esse tipo de “estacionamento”, e da sua legalidade pela cobrança. Se houver furto ou roubo de um carro quem será o responsável?

Convenção – Os membros do diretório estadual do PFL formataram à noite de quarta-feira os nomes do senador Marcos Rogério, que preside o partido no Estado, e do deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) como candidatos a governador e vice, respectivamente. A convenção foi realizada na Villa Privilege, antigas instalações da Talismã 21, na Avenida Mamoré, Bairro Lagoinha em Porto Velho, e contou com participação efetiva dos convencionais. Destaque para o grupo de apoio ao deputado estadual Jean Mendonça, que deu um show de organização participando de forma efetiva na luta do parlamentar em busca de um novo mandato para os próximos 4 anos. Destaque também para os apoiadores de a deputada federal Cristiane Lopes (Podemos) pela animação no encontro pefelista.

Pesquisa – As convenções estão sendo realizadas e serão encerradas no próximo dia 5 de agosto. Alguns partidos e federações já realizaram o encontro para escolha dos candidatos aos diversos cargos eletivos, que serão disputados em outubro. Um deles a deputado estadual, que, além de presidente da República e governadores é o cargo que mais mobiliza o eleitorado, pela sua abrangência junto ao eleitorado. O Instituto Phoenix, comandado pelo experiente Juvenil Coelho vem promovendo pesquisas na capital e interior visando saber a tendência do eleitorado como a realizada no período de 12 a 16 deste mês de março em 16 municípios do Estado, onde votam a maioria do eleitorado de Rondônia. Interessante é que, dentre os 20 mais bem votados, temos somente oito deputados que estão em condições de reeleição. A pesquisa está publicada em vários veículos de comunicação do Estado e certamente servirá de orientação, principalmente para os parlamentares que buscam a reeleição. Acreditamos que 50ª a 60% de os parlamentares estaduais conseguirão mais um mandato.

PT – O partido de o presidente da República Lula da Silva elegeu nas eleições gerais de 2022 em Rondônia somente a deputada estadual Cláudia de Jesus, com domicílio eleitoral, em Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral de Rondônia, com pouco mais de 90 mil eleitores nas eleições de 2024, quando se reelegeram e elegeram prefeitos, vices e vereadores. O partido não tem representatividade no Congresso Nacional (Senado e Câmara), mas trabalha para melhorar seu desempenho no Estado, pois Rondônia é caracterizado por eleitores de direita, como nas eleições gerais de 2022. O candidato do PL Jair Bolsonaro obteve 633.236 votos em RO, o que corresponde a 70,66% dos votos válidos. Já o petista Lula, obteve 262.904 votos, ou seja, 29,34% dos votos válidos.

PT II – O membros do partido trabalham para aumentar a representatividade na Ale-RO. Além da deputada Cláudia de Jesus, que tem chances reais em conseguir um novo mandato, o PT também terá na linha de frente nomes expressivos para compor o futuro Parlamento Estadual como a ex-senadora Fátima Cleide, que trabalhou bem no período em que esteve no Senado e, nas eleições gerais de 2022, não se elegeu à Câmara Federal, devido a legenda, pois somou 28.409 votos, a 5ª mais bem votada no Estado, ficando na suplência. Quatro dos deputados eleitos em 2022 tiveram votação inferior a ela. Para as eleições de outubro o partido tem Fátima como pré-candidata a deputada estadual, iniciativa que deverá ser consolidada na convenção do partido, que ainda não tem data marcada. Para a área federal, o PT também joga boa parte de suas fichas no ex-deputado federal Anselmo de Jesus, que durante um bom tempo presidiu o partido no Estado. Lógico que são conjecturas, porque até a convenção nada é definitivo, mas é o projeto político-eleitoral do partido, também tem outros nomes que darão suporte, ou até surpresa, com alguém despontando como bom de voto e se eleger. Quem viver verá...

Respigo

O vereador de Castanheiras, João Serafim (PSD), esteve na manhã de hoje (23) no gabinete do deputado Jean Mendonça (Pimenta Bueno). João Serafim está no sexto mandato seguido e veio a Porto Velho tratar de assuntos de interesse do município com o deputado Jean Mendonça, e no Palácio Rio Madeira onde manteve contato com secretários de Estado e assessores do Poder Executivo +++ Quem tiver algo a tratar na Assembleia Legislativa (Ale) deve buscar solução até sexta-feira (24). É que no período de 27 a 31 a Casa do Povo estará fechada ao público, tanto os gabinetes como a parte administrativa-financeira e reabrirá no dia 3 de agosto +++ O Santos goleou (4x1) o Universidad Central na noite de quarta-feira (22), pela Copa Sul-Americana, na Venezuela, e praticamente garantiu a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. No jogo de volta à equipe santista poderá jogar por um empate, ou perder por diferença de dois gols que estará classificada +++ O Palmeiras manteve a liderança do Brasileirão e venceu (3x1) o Coritiba. O jogo foi no Couro Pereira, em Curitiba +++ O Flamengo também venceu (4x0) a Chapecoense em Santa Catarina e se manteve na segunda colocação. O Palmeiras lidera com 44 pontos, 7 a mais que o Flamengo, mas o rubro-negro tem um jogo a menos +++ quem conseguiu um bom resultado foi o Atlético Paranaense. Venceu (2x1) o São Paulo, fora de casa, está em terceiro lugar (33 pontos) e vem apresentando um futebol objetivo.