Agendamento via Whatsapp de exames laboratoriais pelo SUS em Jaru começa a valer a partir de 1º de agosto

Por Assessoria

Publicada em 23/07/2026 às 14h14

A partir do dia 1º de agosto, a Prefeitura de Jaru implantará mais uma opção para o agendamento de exames laboratoriais realizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A medida, que tem como objetivo tornar o acesso ao serviço mais ágil e prático, permitirá que os pacientes façam o agendamento pelo WhatsApp, no número (69) 9 9902-0968 ou de forma presencial no Laboratório Santa Clara, unidade credenciada para a realização dos exames.

Para solicitar o agendamento via WhatsApp, o paciente deverá enviar uma foto legível do pedido médico, documento oficial de identificação com número do CPF, endereço completo e telefone para contato.

Após o envio da documentação, a equipe do Laboratório Santa Clara realizará a análise da solicitação e confirmará o agendamento conforme a disponibilidade de vagas. Já o atendimento para os agendamentos acontece de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 17h.

A coleta do material para os exames acontecerá diariamente, das 7h às 10h, conforme data e horário previamente agendados. De acordo com a secretária de saúde, Jaíne Barbosa, o novo formato de agendamento busca tornar o atendimento mais organizado, eficiente e acessível, garantindo mais comodidade aos usuários do SUS e contribuindo para a melhoria dos serviços de saúde oferecidos no município.