Com a presença de prefeito, extrativistas reúnem tratam sobre benefícios de tratamento de água

Por João Teixeira

Publicada em 23/07/2026 às 14h59

Na manhã desta quarta-feira, 22, extrativistas da Resex do Rio Ouro Preto, reuniram no Barracão do Pompeu, distante 45km da sede do município de Guajará-Mirim.

O prefeito Fábio Garcia de Oliveira, o Netinho (PP), marcou presença prestigiando a abertura do evento.

De acordo com um dos líderes do movimento dos extrativistas, José Avilhaneda Amontari, trata-se de programa do Governo Federal com recursos do BNDES que serão investidos na construção de tratamento de água.

Conselho

Ainda de acordo com Avilhaneda, essa política pública foi solicitada pelo CNS, Conselho Nacional dos Seringueiros, hoje Conselho Nacional dos Povos Tradicionais, em conjunto com o Memorial Chico Mendes.

O programa será desenvolvido por uma ONG sem fins lucrativos e vai proporcionar a cada família extrativista da localidade um kit que em muito contribuirá com a saúde daquele povo.