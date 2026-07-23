Incêndios na Espanha forçam evacuação de 34 cidades no país

Por G1

Publicada em 23/07/2026 às 15h40

As autoridades da Espanha evacuaram 34 cidades e vilarejos na região central do país por causa do um incêndio florestal que já destruiu mais de 32 mil hectares na província de Guadalajara. Segundo as autoridades, até o momento não há registro de mortes ou feridos graves.

A queimada é considerada uma das maiores da história recente do país. De acordo com o Ministério da Transição Ecológica espanhol, trata-se do segundo maior incêndio florestal já registrado, atrás apenas do fogo que consumiu cerca de 37 mil hectares no noroeste espanhol em 2025.

Mais de 200 bombeiros, com apoio de aeronaves e veículos terrestres, trabalham para conter as chamas. As autoridades afirmam que as equipes conseguiram proteger as casas das localidades afetadas, embora cerca de 90% da área atingida faça parte de um parque nacional. A expectativa é que o incêndio seja controlado até a próxima sexta-feira (25).

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, visitou a região nesta quinta-feira (23) e defendeu a cooperação internacional para combater as mudanças climáticas e seus efeitos. Segundo ele, o país já perdeu mais de 100 mil hectares para incêndios em 2026, volume equivalente à média anual registrada na última década.

O incêndio ocorre durante uma nova onda de calor que atinge a Espanha. As temperaturas devem superar 40°C em diversas regiões do país, enquanto a combinação de calor intenso, ventos e baixa umidade favorece o avanço das chamas.