Dias após acusar China de interferir nas eleições de 2020, Trump confirma visita de Xi Jinping em setembro

Por G1

Publicada em 23/07/2026 às 15h38

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que presidente chinês, Xi Jinping, deve ir à Washington em uma viagem diplomática em 24 de setembro.

A confirmação do encontro, que deve ser focado no desenvolvimento conjunto da inteligência artificial, acontece uma semana após o americano acusar a China de interferência nas eleições de 2020 (leia mais abaixo).

Vai ser o terceiro encontro entre os líderes em menos de um ano. Em maio, o republicano foi recebido em Pequim para dicutir questões comerciais. Em outubro de 2025, os dois se encontraram na Coreia do Sul para pausar uma guerra comercial marcada por tarifas cruzadas.

A próxima reunião bilateral deve dar continuidade ao encontro de maio, em que a China e os Estados Unidos sinalizaram interesse em ampliar a cooperação em áreas que vão do comércio ao turismo. Os dois países traçaram uma agenda para direcionar a relação bilateral pelos próximos três anos.

Na ocasião, Xi afirmou que vai abrir ainda mais as portas para empresas americanas, no contexto de uma abertura econômica do país. Trump, por sua vez, anunciou que a China concordou em comprar aviões americanos e disse que os dois países terão um “futuro fantástico”, com relações cada vez melhores.

Interferência eleitoral

Na quinta-feira passada (16), Trump alegou que a China interferiu nas eleições americanas de 2020, em que ele perdeu para o candidato democrata Joe Biden.

As falas do americano atribuindo sua derrota a uma suposta fraude nas urnas em 2020 já vem de longa data. Foi sob esse argumento que seus apoiadores invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando o Congresso referendaria os resultados eleitorais.