Governo Lula diz ver com

Por Isabella Calzolari, g1 — Brasília

Publicada em 23/07/2026 às 15h34

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nesta quinta-feira (23) uma nota em que diz ver com "preocupação" o anúncio feito pelo presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de que não haverá eleições no país da América Central.

No comunicado, divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro também faz um apelo a autoridades da Nicarágua para que garantam a realização de eleições livres no país.

Durante um comício dos 47 anos da Revolução Sandinista no último domingo (19), Ortega afirmou: "Não pensem que porque não há guerra, estamos em paz. Eles continuam conspirando, conspirando, acabou a história de que partidos colocados pelos ianques, colocados pelos somozistas, voltarão ao governo. Jamais, jamais, jamais".

Ortega também acusou a oposição de tentar usar as eleições "para tomar o poder". Ele governa a Nicarágua há quase duas décadas. As próximas eleições presidenciais estavam previstas para 2027.

No comunicado divulgado pelo Itamaraty, o governo brasileiro diz "que a realização de eleições livres, periódicas, plurais e transparentes é um dos esteios da democracia, valor com que o Brasil tem um profundo compromisso".

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"[O governo brasileiro] conclama as autoridades do país, por isso, a assegurarem ao povo nicaraguense o livre exercício do direito soberano de escolha dos seus governantes", completa a nota da diplomacia brasileira.

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Após as declarações de Ortega, a Organização dos Estados Americanos (OEA) e líderes internacionais criticaram a fala do presidente da Nicarágua.

O ex-guerrilheiro sandinista voltou à presidência em 2007 e, junto com a primeira-dama e vice-presidente Rosario Murillo, reescreveu a constituição, esmagou a oposição política e consolidou controle sobre praticamente todos os ramos do governo.