Semod executa a manutenção na iluminação pública nas ruas do Pacarana

Por Espigão New/ Luizinho Carvalho

Publicada em 23/07/2026 às 14h51

Na manhã desta quinta-feira 23, a equipe responsável pela manutenção da rede de iluminação pública da prefeitura de Espigao do Oeste deu inicio aos trabalhos de manutenção das luminárias nas ruas do distrito de Boa Vista do Pacarana.

Esse trabalho foi uma solicitação do vereador Alexandro Bahia (PL) junto ao prefeito Weliton Campos (PL) que de imediato solicitou ao titular da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano (Semod), Agostinho Lara o atendimento a demanda proposta pelo vereador do distrito.

A manutenção feita pela equipe da Semod tem como objetivo corrigir os problemas com lâmpadas queimadas e outras que permanecem acessa durante o dia. Os técnicos estão realizando as trocas das luminárias queimadas e fazem a substituição de reles com defeitos.

Ao acompanhar parte dos trabalhos, o vereador citou a importância da manutenção da iluminação nas ruas do distrito para garantir a segurança da população diante dos riscos de acidentes com motos e carros que circulam pelo local.

“Em nome da população levar meu agradecimento ao prefeito Weliton e ao secretário Agostinho por nos atender em mais essa solicitação e dizer que as melhorias são necessidades do cidadão que nos procuram em busca de solução para esses e outros problemas aqui no Pacarana”.

Por: Luizinho Carvalho/Jornalista

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