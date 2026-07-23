SEMED de Rolim de Moura abre 21 vagas de estágio remunerado para estudantes de Pedagogia

Por Asssessoria

Publicada em 23/07/2026 às 14h43

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Rolim de Moura está com inscrições abertas para o preenchimento de 21 vagas de estágio remunerado destinadas a estudantes do curso de Pedagogia. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o atendimento nas unidades da rede municipal de ensino, ao mesmo tempo em que oferece aos acadêmicos a oportunidade de vivenciar a prática da profissão e ampliar sua experiência na área educacional.

As vagas estão distribuídas entre oito escolas municipais: Menino Jesus (3 vagas), Balão Mágico (2), Valdecir (2), Cora Coralina (4), Altenir Tavares (3), Neusa Santos (2), Francisca Duran (3) e Julia Bobek (2), atendendo diferentes regiões do município.

Os estudantes selecionados receberão bolsa auxílio e vale-transporte, garantindo melhores condições para que possam desenvolver suas atividades e contribuir com o trabalho realizado nas escolas da rede municipal.

O secretário municipal de Educação, Wander Barcelar, ressaltou que o estágio é uma ferramenta importante para aproximar os futuros profissionais da realidade da educação pública e preparar professores cada vez mais qualificados.

“O estágio é uma etapa essencial na formação dos futuros professores, pois permite que os estudantes vivenciem, na prática, a realidade da sala de aula e da rede municipal de ensino. Além de contribuir para o desenvolvimento profissional desses acadêmicos, eles também agregam novas ideias, entusiasmo e apoio às nossas escolas. A SEMED tem o compromisso de incentivar essa formação, pois acreditamos que investir nos futuros educadores é investir na qualidade da educação oferecida às nossas crianças”, afirmou o secretário.

As inscrições seguem abertas até o dia 31 de julho de 2026. Os interessados podem obter mais informações na Semed, localizada no endereço localizado na Avenida Curitiba com a Jaguaribe, em Rolim de Moura.

A SEMED reforça o convite aos estudantes de Pedagogia para que aproveitem a oportunidade de ingressar no estágio remunerado, adquirindo experiência profissional, contribuindo para o desenvolvimento da educação municipal e dando um importante passo na construção de suas carreiras.