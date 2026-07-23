Transporte escolar de Vilhena passa por vistoria semestral para garantir segurança de alunos

Por Assessoria

Publicada em 23/07/2026 às 14h33

Mais de 4 mil estudantes das áreas urbana e rural de Vilhena dependem diariamente do transporte escolar para frequentar as aulas. Para garantir a segurança e a comodidade dos alunos, a frota contratada pelo município passa por uma vistoria técnica semestral entre os dias 21 e 24 de julho.

A avaliação é conduzida pela Comissão de Fiscalização do Transporte Escolar e abrange 121 veículos, dos quais 28 atuam como reserva. O objetivo da ação é verificar as condições mecânicas e de conservação da frota, garantindo o cumprimento do contrato firmado com a empresa prestadora do serviço.

Para acompanhar o processo de inspeção, a comissão convidou representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ministério Público e Câmara de Vereadores.

Além da checagem dos veículos, a programação inclui palestras de capacitação para motoristas e monitores nos dias 23 e 24 de julho. Os encontros ocorrem no auditório do SEST/SENAT, das 8h às 11h. As atividades abordam tópicos voltados à rotina de trabalho das equipes, como saúde do trabalhador do transporte, noções de primeiros socorros e diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).