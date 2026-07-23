Prefeitura fortalece assistência às gestantes com atualização do Protocolo de Pré-Natal da Atenção Básica

Por Natália Pessoa

Publicada em 23/07/2026 às 14h22

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e do Departamento de Atenção Básica, promoveu nos dias 21 e 22 de julho de 2026 um encontro técnico para revisar e atualizar o Protocolo de Pré-Natal da Atenção Básica do município. A programação foi realizada no Ministério Público e reuniu médicos, enfermeiros, coordenadores e profissionais da gestão municipal.

O protocolo, elaborado em 2016, passou por uma revisão para incorporar as atualizações das práticas assistenciais, aperfeiçoar a organização dos serviços e oferecer mais segurança aos profissionais responsáveis pelo acompanhamento das gestantes nas Unidades Básicas de Saúde.

A construção do novo documento aconteceu de forma coletiva, envolvendo os profissionais que atuam diariamente na assistência pré-natal. Durante os dois dias de trabalho, foram debatidos critérios de acompanhamento das gestantes, classificação de risco, solicitação de exames, condutas assistenciais, encaminhamentos e o fluxo de atendimento dentro da Rede de Atenção à Saúde.

O Protocolo de Pré-Natal orienta a atuação das equipes da Atenção Primária à Saúde, contribuindo para a padronização dos atendimentos, a identificação precoce de situações de risco e a continuidade do cuidado durante toda a gestação.

De acordo com a diretora do Departamento de Atenção Básica, Aline Lara de Carvalho, a atualização reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria contínua da assistência materno-infantil.

“Temos excelentes profissionais atuando na Atenção Básica de Ji-Paraná. Entretanto, é fundamental que os protocolos sejam revisados periodicamente e que as equipes estejam constantemente discutindo, avaliando e aprimorando o cuidado oferecido às gestantes e aos bebês. Atualizar esse documento significa fortalecer a atuação profissional e proporcionar uma assistência cada vez mais segura, humanizada e resolutiva”, destacou.

A diretora também ressaltou o empenho das equipes durante todo o processo de revisão.

“A equipe abraçou esse desafio com responsabilidade, conhecimento técnico e muita disposição para fazer acontecer. Recebemos diversos elogios pela organização e pela condução do processo. Esse resultado demonstra a força do trabalho coletivo e o comprometimento dos profissionais com a saúde da população”, afirmou.

Com a conclusão da revisão do protocolo, a Prefeitura de Ji-Paraná fortalece as ações voltadas à assistência pré-natal, qualificando o atendimento oferecido às gestantes e reafirmando o compromisso da gestão municipal com um cuidado integral, humanizado e baseado nas necessidades da população.

