Capotamento na Linha 95 em São Francisco do Guaporé deixa várias pessoas feridas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/07/2026 às 14h10

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (23) e deixou vários ocupantes feridos; causas serão investigadas pelas autoridades

Moradores que trafegavam pela Linha 95, na zona rural de São Francisco do Guaporé, prestaram os primeiros atendimentos às vítimas de um capotamento registrado na manhã desta quinta-feira (23). Entre as pessoas feridas estavam crianças.

Imagens encaminhadas à redação mostram populares auxiliando os ocupantes do automóvel. Uma mulher aparece tentando acalmar as crianças, enquanto outras pessoas ajudam uma vítima que permaneceu ferida dentro do veículo.

Quando o vídeo foi gravado, as equipes de resgate e a Polícia Militar ainda não haviam chegado ao ponto do acidente. Informações preliminares indicavam que, apesar da gravidade da ocorrência, não havia registro de mortes.

A suspeita inicial é de que o motorista tenha perdido o controle da direção. O veículo teria capotado várias vezes antes de parar. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

Com informaçães do jornalcorreiodovale.com