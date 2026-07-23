Luizinho Goebel tem candidatura a deputado estadual oficializada pelo PL em convenção em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 23/07/2026 às 13h50

O deputado estadual Luizinho Goebel teve sua candidatura à reeleição para a Assembleia Legislativa de Rondônia oficializada durante a convenção do Partido Liberal (PL), realizada nesta quarta-feira (22), em Porto Velho.

O encontro partidário confirmou os nomes que disputarão as eleições de 2026 pela legenda, seguindo o calendário eleitoral e as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral para a escolha dos candidatos.

Com trajetória política consolidada no Cone Sul de Rondônia, Luizinho Goebel chega à disputa destacando sua atuação parlamentar voltada ao apoio aos municípios, com indicação de recursos para áreas como saúde, infraestrutura, agricultura e desenvolvimento regional.

Durante sua atuação na Assembleia Legislativa, o deputado tem defendido a destinação de investimentos para cidades do interior e afirma que a proximidade com prefeitos, vereadores e lideranças municipais é uma das bases do seu trabalho.

Após a confirmação do nome na convenção, Luizinho Goebel ressaltou o compromisso de continuar representando Rondônia e dando atenção às demandas apresentadas pela população.

A oficialização da candidatura marca uma nova etapa do projeto político do parlamentar, que busca permanecer na Assembleia Legislativa para um novo mandato. Com a homologação partidária, os candidatos seguem para as próximas fases do processo eleitoral, conforme as normas da Justiça Eleitoral.