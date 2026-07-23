Dr. Paulo Henrique tem nome aprovado na convenção do PL/RO para deputado estadual

Por Assessoria

Publicada em 23/07/2026 às 13h40

Em convenção histórica na cidade de Porto Velho, o PL de Rondônia lançou oficialmente, nesta quarta, 22/07, Marcos Rogério e delegado Camargo para Governo do Estado. Na oportunidade, Dr. Paulo Henrique (PL/RO), teve seu nome aprovado na convenção partidária como candidato a deputado estadual.

"Conto com apoio dos amigos (as), os membros da advocacia, do jornalismo e principalmente dos familiares para que esta mensagem chegue aos quatro cantos do Estado de Rondônia. É hora de unir forças para uma Rondônia mais forte!" frisou o candidato.

De acordo com o candidato a deputado estadual, dr. Paulo Henrique, é hora de construir um futuro com responsabilidade, desenvolvimento e oportunidades para todos.