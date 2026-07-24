O TEMPO E A TEMPERATURA: Tempo segue quente e abafado no Norte nesta sexta-feira (24)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 24/07/2026 às 08h00

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica uma sexta-feira (24) marcada por calor, alta umidade e pancadas isoladas em parte da Região Norte.



Em Roraima, Boa Vista terá muitas nuvens durante todo o dia, com possibilidade de chuva isolada à tarde. Os termômetros variam entre 25°C e 33°C.



No Pará, Belém registra muitas nuvens desde a manhã, com chuva isolada prevista para a tarde e possibilidade de novos episódios de chuva durante a noite. As temperaturas ficam entre 24°C e 33°C.



No Amapá, Macapá também terá muitas nuvens e chuva isolada ao longo do período da tarde, com mínima de 24°C e máxima de 32°C.



Em Manaus, no Amazonas, o tempo permanece com muitas nuvens durante todo o dia, mas sem previsão de chuva significativa. A temperatura varia entre 25°C e 33°C.



No Acre, Rio Branco terá muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada entre a tarde e a noite. Os termômetros ficam entre 22°C e 33°C.



Em Rondônia, Porto Velho terá muitas nuvens durante todo o dia, com tempo firme e temperaturas entre 22°C e 34°C.



Já em Palmas, no Tocantins, o sol aparece entre poucas nuvens durante toda a sexta-feira. A máxima pode alcançar os 36°C,

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).