Mauro Roberto, presidente do SINDAFISCO, coordena GT Nacional de Participação Política da Fenafisco

Por SINDAFISCO

Publicada em 24/07/2026 às 08h27

A Fenafisco e os sindicatos filiados seguem avançando na construção de uma atuação política cada vez mais articulada em âmbito nacional. Com esse objetivo, a Comissão Executiva de Participação Política realizou, na manhã da terça-feira (21), uma reunião na sede da Federação, em Brasília, para alinhar os próximos passos da agenda de atuação institucional.

Os debates tiveram continuidade na quarta-feira (22), durante a reunião do Grupo de Trabalho (GT) Nacional de Participação Política, coordenado pelo diretor da Fenafisco, Mauro Roberto. O encontro aprofundou as discussões iniciadas pela Comissão Executiva e definiu os eixos estratégicos que orientarão a atuação política da Federação nos próximos meses.

Durante a reunião, representantes dos sindicatos filiados apresentaram um panorama da conjuntura política em seus respectivos estados, compartilhando experiências para fortalecer a articulação institucional em âmbito nacional.

Além da análise do cenário político, o grupo definiu metas e diretrizes que serão incorporadas ao planejamento de trabalho do GT Nacional, com foco no fortalecimento da participação política da Fenafisco e na atuação coordenada em defesa das pautas de interesse do Fisco estadual, em especial a defesa do serviço público e Administração Tributária.