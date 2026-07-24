Bruno e Fernando disputam o número 222; MDB pode mudar candidatura ao governo; e Mariana preparadíssima

Por Sérgio Pires

Publicada em 24/07/2026 às 08h30

“UMA GRANDE ARMADILHA”: EM DEFESA DO BRASIL, REDE NACIONAL DE TV DIZ QUE FIM DA 6 POR 1 É “FALSA, TRAIÇOEIRA E DEMAGÓGICA”!

Não é todo o dia, mas ainda há sim alguma decência numa parte da grande imprensa. Nem tudo está perdido. Claro que a maior parte continua conspurcando o bom jornalismo ou por pura ideologia política ou por canalha ideologia financeira. Mas há exceções. E das boas. Um exemplo é o editorial da Rede Band de TV, nesta semana, sobre um dos maiores engodos impostos aos brasileiros nos últimos tempos. Com a maior fidelidade possível, vamos repetir o histórico editorial da Band.

Ele começa assim: “uma grande armadilha está sendo preparada contra o trabalhador, por uma união de forças que junta posições contrárias e até adversários. Todas alimentadas por um ponto comum: enganar o eleitor com uma promessa falsa, traiçoeira e demagógica”

Segue: “ao patrocinarem a redução da jornada de trabalho ou ao aderirem a esta ideia sabem – porque é impossível não saber – que o resultado deste ataque às empresas, se voltará contra o trabalhador e contra toda a sociedade logo ali na frente. Não há como escapar disso!”.

Ainda: “isso é mostrado por especialistas responsáveis e sérios, bem ao contrário de políticos pusilânimes, oportunistas, que formam agora uma quase unanimidade, destituída de qualquer resquício de vergonha, ao desempenhar este papel desonroso. Agem os de má fé e os oportunistas de ocasião juntos, nesta manobra que quer arrancar votos, baseada numa mistificação grosseira: a promessa de melhorar a vida do trabalhador”.

Continua: “enquanto isso, a realidade econômica das empresas escancara uma inevitável sequela: engessar e encarecer a contratação de trabalho. A imposição deste novo regime vai impactar a economia e a conta virá, e em pouco tempo, para todos. E virá forte”.

Por fim: “estão vendendo agora uma falsa vantagem, para entregar depois uma vida cara e bem mais difícil. Este voto que querem conquistar com mentiras, pode eleger uma tragédia na vida real do eleitor”.

O encerramento do texto é um aviso, com chave de ouro: “é uma armadilha mal disfarçada e perigosa, que atinge todo o País!”

A demagogia política, a desfaçatez, o pacote de mentiras, tudo feito para tentar encobrir a roubalheira institucionalizada; a tentativa de enganar o brasileiro com facilidades, tudo isso tem um alto preço e o terá um muito maior num futuro breve.

Continuamos correndo, céleres, em direção ao abismo. Mesmo com os avisos de todos os dias e mesmo com editoriais e posicionamentos lúcidos e patriotas, com o fez a TV Band.

PL E PODEMOS CONFIRMAM MARCOS ROGÉRIO E CAMARGO AO GOVERNO. NÚMERO 222 AO SENADO CAUSA FRISSON NA CONVENÇÃO

Um grande público, discursos fortes, emoção e muita festa caracterizou a convenção do PL que, em parceria com o Podemos, oficializou a chapa Marcos Rogério e Delegado Camargo como vice, na busca pelo Governo do Estado.

A casa de shows Vila Privilege, antiga Talismã, recebeu várias centenas de apoiadores, membros dos partidos e aliados, num evento marcante no contexto da campanha, que agora se inicia oficialmente para o grupo político, cujo líder regional, Marcos Rogério, ainda lidera as pesquisas na corrida palaciana.

A convenção teve participação destacada do senador Jaime Bagattoli, que em seu discurso falou em vitória e também convocou a todos a que ajudem a eleger Flávio Bolsonaro para Presidente.

Emocionado, Marcos Rogério, entre outras garantias, disse que vai dar prioridade e atenção especial a Porto Velho, caso chegue ao Governo. Destacou ainda a aliança política com o prefeito Léo Moraes (que, aliás, indicou o vice na chapa majoritária) e garantiu que a parceria renderá muitos bons frutos para a Capital.

O fato diferente foi a ausência do candidato ao Senado, Bruno Scheid, no palanque principal. Bruno participou da convenção, mas não teria concordado que o número 222 fosse entregue a Fernando Máximo, este sim participante ativo do comando da convenção.

Bruno teria reivindicado a si os três dois, o 222, alegando ter sido um pedido do próprio presidente Bolsonaro. Até a noite desta quinta-feira, o assunto ainda não havia sido resolvido oficialmente.

FÚRIA FALA DA SAÚDE, ESTRADAS, DA RELAÇÃO COM O ATUAL GOVERNO, PREÇO ABUSIVO DOS PEDÁGIOS E CRITICA PROMESSAS DE CAMPANHA

Adailton Fúria foi o primeiro postulante ao Governo de Rondônia a ser entrevistado no programa Papo de Redação (Rádio Parecis FM, de segunda a sexta-feira, do meio dia às 14 horas) com os Dinossauros comandados por Beni Andrade. Os demais candidatos ou já estão confirmados, como Marcos Rogério e Hildon Chaves ou ainda estão ajustando suas agendas.

Sempre elétrico, rápido no raciocínio e com respostas claras, Fúria falou sobre tudo: seus projetos para a saúde; para as rodovias estaduais; para uma parceria efetiva com Porto Velho (mais uma vez, ele elogiou o prefeito Léo Moraes) e também foi ácido e irônico, ao falar sobre o que chamou de promessas mirabolantes de alguns de seus adversários, obviamente sem citar nomes. Não fugiu da pergunta sobre sua relação com o governo atual, destacando que Marcos Rocha analisou o quadro e o considerou o melhor nome para sucedê-lo.

Criticou duramente o preço do pedágio na BR 364. Lamentou que não houve ação contrária quando era possível fazê-lo; garantiu que, caso seja eleito, vai propor uma grande luta com Rondônia, Acre e Mato Grosso, que dependem também da Rodovia, para convencer o governo federal a mudar a forma de cobrança.

Fúria também lembrou de suas ações como Prefeito de Cacoal, da transformação da cidade; disse que ele não vai fazer, ele já fez, citando obras importantes realizadas na cidade onde foi prefeito por quase dois mandatos.

Afirmou ainda que está fazendo uma campanha de cidade em cidade, indo nos comércios, falando com as pessoas olho no olho, sempre acompanhado da sua esposa, Joliane Fúria também candidata, mas a deputada federal e que está muito satisfeito, com a forma como é recebido e com o que ouvido em todos os lugares por onde passa.

Por fim, elogiou Everton Leoni, afirmando que “tenho o melhor candidato a vice-governador”.

CONVENÇÃO DO MDB DESTE SÁBADO OFICIALIZA CONFÚCIO AO SENADO E PARTIDO PODE MUDAR CANDIDATURA AO GOVERNO

Vários partidos já realizaram suas convenções e outros o farão em breve. Mas o encontro mais quente de todos, sem dúvida, está marcado para este sábado, dia 25.

Marcada para ser aberta às 8h e com prosseguimento até o final da tarde, o encontro dos emedebistas poderá ser daqueles em que sai fumaça. A principal dúvida é se a convenção vai confirmar o nome do empresário da Educação Pedro Abib ao Governo ou se o partido decidirá formalizar uma aliança com o PT, tal qual fez em relação à candidatura única ao Senado.

O acordo entre MDB e PT retirou da disputa o nome de Luciana Oliveira, indicada para a disputa ao Senado pelo partido, para que somente Confúcio Moura concorra, com o aval das duas siglas. Os petistas, contudo, estariam negociando o apoio da sigla comandada pelo próprio Confúcio para seu candidato ao Governo, Expedito Netto. Com isso, o MDB abriria mão da candidatura própria.

Até a noite desta quinta-feira, nem o partido e nem Pedro Abib haviam se pronunciado sobre o assunto, ao menos da porta para fora. Ninguém nem no MDB e nem do PT confirmam nada e nem desmentem nada. O que se sabe é que Abib teria comentado com amigos que está vigilante e acompanhando tudo o que está sendo comentado.

Outra questão divergente é, principalmente, a relação à relação de candidatos à Câmara Federal. Vários nomes que tinham como certa sua confirmação, estariam fora da lista. Há informações de bastidores que parte dos descontentes vão apresentar uma chapa alternativa, de oposição, para a disputa, mas isso ninguém confirma oficialmente.

Numa das suas últimas convenções do MDB, quando Confúcio Moura e Valdir Raupp saíram candidatos, saiu até bofetada e troca de socos. Espera-se que nada disso se repita, neste 25 de Julho.

TSE DIZ QUANTO RONDONIENSES PODERÃO GASTAR NA CAMPANHA. NA VIDA REAL, SE SABE QUE OS VALORES SERÃO BEM MAIORES

Pode-se imaginar o quanto vai entrar de dinheiro na economia do país, nesta eleição que se aproxima. Claro que nem todos terão esta grana toda, mas se tivessem, cada um dos postulantes à cadeira de Marcos Rocha poderia gastar até 6 milhões e 200 mil reais na campanha do primeiro turno e outros 3 milhões e 113 mil no segundo. No total, mais de 9 milhões e 300 mil por cada candidatura.

Não se sabe ainda quanto, dentro da realidade de Rondônia, cada um dos representantes na corrida pelo Palácio Rio Madeira/CPA terá para gastar na campanha. Os valores autorizados pelo TSE são o máximo que cada um poderá ter. Alguns candidatos terão bem mais, outros bem menos. Um possível candidato ao Governo de um partido importante queixava-se a este blog, dias atrás, que provavelmente teria apenas 2 milhões para gastar em toda a campanha.

O candidato que deverá ter mais recursos será o representante do PL/Novo , Marcos Rogério, hoje os que terão maior volume de recursos, entre todos. O petista Expedito Neto deve ser o segundo. Hildon Chaves, da Federação União Brasil e Progressistas ficará em terceiro e o representante do PSD, Avante e PRP, Adailton Fúria, na sequência.

Os postulantes ao Senado poderão gastar até 3 milhões e 176 mil reais. De todos os que estão concorrendo, afora os representantes dos partidos nanicos, sem dúvida todos terão cacife para investir este valor. Aliás, este é o mesmo valor máximo que cada candidato à Câmara Federal poderão torrar

. Já para a Assembleia, os gastos não poderão superar os 1 milhão e 270 mil reais.

Na vida real, contudo, estes valores serão muito ultrapassados, porque tanto na corrida ao Governo quanto ao Congresso e ao Parlamento estadual, os gastos serão bem maiores

INSTITUTO COM CREDIBILIDADE DIZ QUE O GOIANO CAIADO SERIA O ÚNICO A VENCER LULA NUM SEGUNDO TURNO À PRESIDÊNCIA

Não há maiores contestações contra as pesquisas Real Time/Big Data, instituto ligado à Rede Record. Ele tem acertado em muitas eleições, inclusive em São Paulo na última disputa ao Governo, ao ponto de ser elogiado pelo governador eleito Tarcísio de Freitas.

Este preâmbulo é necessário para que não se diga que há algum exagero no anúncio da última pesquisa do instituto que aponta que, num segundo turno da eleição presidencial, apenas Ronaldo Caiado superaria Lula, por um ponto percentual.

Segundo a pesquisa (registrada no TSE sob o número BR 08564/2026), num disputa no turno decisivo da eleição, Caiado teria 44 pontos percentuais e Lula 43. No mesmo levantamento para o segundo turno, Flávio Bolsonaro perderia para Lula por 45 a 43 por cento e Romeu Zema também perderia, mas por 44 a 38. Contra Renan Santos, do nanico Missão, Lula venceria de 44 a 35.

Outro aspecto importante, numa eleição tão apertada: o ponto percentual que o Caiado tem a mais supera os 0,9 por cento no resultado final de 2022, quando Lula foi eleito com 50,9 contra 49,1 de Bolsonaro.

Caiado é um nome muito forte na corrida presidenciável. Deixou o governo de Goiás com mais de 80 por cento de aprovação. Em relação a Flávio Bolsonaro, desde que o PT conseguiu colocar no colo dele um tipo de ligação com Daniel Vorcaro, houve sim prejuízos eleitorais. Caiado e Zema jamais foram citados neste ou em qualquer outro escândalo.

RONDÔNIA TEM CADASTRADOS COM BIOMETRIA BEM ACIMA DA MÉDIA NACIONAL: SÃO QUASE 97 POR CENTO DOS ELEITORES

Novas informações sobre o total de eleitores rondonienses aptos a votar neste ano, dá conta que o número exato é de 1 milhão, 267 mil e 105 pessoas. Em comparação com a eleição geral de 2022, o eleitorado aumentou em quase 3 por cento. Foram 36.118 novos títulos eleitorais emitidos.

Além do fato de termos mais mulheres do que homens (653 mil a 614 mil) a grande inovação é que, graças a um trabalho firme e coordenado do Tribunal Regional Eleitoral, quase 97 por cento de todos os que poderão ir às urnas já fizeram o cadastramento biométrico. É um índice muito superior à média nacional que, segundo o TSE, que ficou abaixo dos 89 por cento.

Porto Velho, claro, tem o maior eleitorado do Estado. O número oficial é de 368.740, com 97 por cento já pronto para usar biometria na eleição deste ano. Pimenteiras tem 2.286 eleitores e é o menor total do Estado.

Outra informação do TR E que pode interessar a muitos eleitores que viajam no período eleitoral: quem já sabe que estará fora do município onde vota no dia das Eleições Gerais de 2026 ou precisa mudar temporariamente a seção eleitoral, já pode fazer a solicitação.

O pedido pode ser realizado pela Internet, para quem tem biometria cadastrada na Justiça Eleitoral, ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. O prazo vale para eleitores que se enquadram nas regras do voto em trânsito ou da Transferência Temporária de Seção Eleitoral.

MARIANA CARVALHO BRIGA PELO SENADO PELA SEGUNDA VEZ E CONTA TUDO AO POD CAST RD ENTREVISTA. IMPERDÍVEL!

Mariana Carvalho está preparadíssima, nesta sua segunda tentativa de chegar ao Senado. Começou bem depois dos demais sua campanha, mas tem a experiência na política, onde começou muito jovem e um eleitorado fiel, como boas vantagens para este novo desafio. Vereadora e duas vezes deputada federal, Mariana é, ainda, a campeã de recursos destinados a Porto Velho. Uma das suas emendas tornou realidade a nova Rodoviária, hoje um cartão postal na Capital.

Desta vez, também, não precisará perder tempo e esforço tentando contornar egos, como sofreu na última campanha à Prefeitura. Agora, o foco está claro: desta vez, a campanha de Mariana será centrada nela mesma!

A conclusão se tem ao assistir ao bate papo que ela teve com Vinicius Canova, no Pod Cast RD Entrevista, que vai ao ar nesta próxima segunda-feira. Sempre falando com segurança, respondo questões polêmicas sem fugir de nenhuma resposta (como a que pediu sua opinião se seu irmão, o deputado Maurício Carvalho e outros membros da bancada federal tinham culpa pela implantação dos preços abusivos do pedágio na BR 364) Mariana está pronta para lutar por uma cadeira ao Senado.

Quem ela gostaria de ver na Presidência? O que fará, caso perca a terceira eleição seguida? As respostas, junto com muito mais assuntos importantes, questionados por Canova, estão no Pod Cast qye está fazendo o maior sucesso.

Vai ao ar no site Rondônia Dinâmica e no Informa Rondônia. Imperdível!

OBRAS DO NOVO TERMINAL DO AEROPORTO DE ARIQUEMES: FALTA APENAS LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONCLUIR

É uma obra grandiosa, com um investimento total de 51 milhões de reais. Uma parte foi realizada normalmente, mas a fase final, a do acabamento, está paralisada. Trata-se do novo aeroporto de Ariquemes, com pista e terminal novos, dotando a cidade de um aeroporto digno e à altura das suas necessidades.

O deputado federal Thiago Flores conseguiu liberar até agora 41 milhões dos 51 milhões a serem investidos e garantiu, também, a liberação dos outros 10 milhões ainda este ano. Contudo, como houve exigência de suplementação orçamentária nos valores investidos na pista, a Infraero usou recursos próprios para isso, mas alega não ter orçamento, agora, para concluir o terminal, cuja reta final da construção está parada.

As obras do novo terminal, que atenderá as necessidades do aeroporto, cujas obras deveriam ser entregues em agosto próximo, mas agora ficaram atrasadas, por falta de pagamento da reta final, agora dependem apenas da liberação dos restantes 10 milhões de reais da emenda de Thiago Flores, o deputado e ex-prefeito da cidade que conseguiu, trabalhando duro, os recursos para o tão necessário novo aeroporto e seu terminal.

Falta muito pouco. Caso priorize a liberação do restante para conclusão da obra, a Infraero poderá entregar à cidade uma obra vital, para que ela fique integrada, via aérea, ao restante do Estado e do país.

O novo aeroporto terá uma pista de 1.620 metros.

PERGUNTINHA

Você, que tem sido bombardeado com o noticiário parcial de que o governo Trump é o maior algoz da História contra os imigrantes e que em pouco tempo mandou embora dos Estados Unidos nada menos do que 300 estrangeiros, foi informado também que no governo “progressista” de Barak Obama o total expulso do país foi de 3 milhões de imigrantes?