Por Assessoria

Publicada em 24/07/2026 às 13h40

Ao participar nesta semana de reuniões em Porto Velho, nesta semana, a pré-candidata ao Senado, Sílvia Cristina, reforçou a sua posição contrária à escala 6x1.

“Sou filha de lavadeira e de um trabalhador braçal, comecei a trabalhar cedo e o fim da escala 6x1 é muito importante para dar uma maior qualidade de vida ao trabalhador”, disse Sílvia, durante encontros com a comunidade da zona Leste de Porto Velho.

“Votei pelo fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados e a PEC foi aprovada e agora está no Senado. Sempre a nossa posição é a favor do trabalhador e a mudança na jornada de trabalho, vai permitir mais tempo para os trabalhadores aproveitarem com a família, lazer e outras atividades”, completou.