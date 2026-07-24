Bodega Cacoal garante vaga nas semifinais do Campeonato Indústria e Comércio

Por Cacoal Notícias

Publicada em 24/07/2026 às 09h30

O Bodega Cacoal garantiu presença nas semifinais do Campeonato Indústria e Comércio após uma campanha marcada por dedicação, união e muita entrega dentro de quadra.

A classificação confirma a evolução da equipe ao longo da competição. Mesmo diante dos desafios, os jogadores mantiveram o foco e demonstraram determinação nos momentos decisivos para conquistar uma vaga entre os semifinalistas.

O resultado também valoriza o trabalho desenvolvido pela comissão técnica e o apoio recebido durante a caminhada. A união entre atletas, profissionais e torcedores tem sido fundamental para fortalecer o Bodega Cacoal na disputa.

Agora, a equipe volta suas atenções para a próxima fase. O objetivo é manter a preparação, corrigir os detalhes e entrar em quadra com força total na luta por uma vaga na grande final do Campeonato Indústria e Comércio.

A classificação já representa uma importante conquista, mas o Bodega Cacoal segue determinado a avançar ainda mais na competição.