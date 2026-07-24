Caiado encosta em Lula e se consolida como alternativa competitiva no segundo turno

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/07/2026 às 09h34

Ronaldo Caiado aparece como um dos nomes mais competitivos da oposição em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República. Pesquisa nacional do Instituto Gerp mostra o político goiano com 41% das intenções de voto, contra 44% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma diferença de apenas três pontos percentuais.

Considerando a margem de erro informada pelo levantamento, de 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado mantém o confronto aberto e coloca Caiado próximo da faixa de empate técnico. Outros 13% dos entrevistados afirmaram que não votariam em nenhum dos dois, enquanto 3% não souberam responder.

O desempenho ganha ainda mais relevância quando comparado aos demais adversários testados contra Lula. Romeu Zema aparece com 38%, seis pontos atrás do presidente, que registra 44%. Já Renan Santos alcança 35%, diante de 45% de Lula. Entre os candidatos avaliados, além de Flávio Bolsonaro, Caiado é o que apresenta a menor distância para o petista.

Os números indicam que Caiado consegue transformar sua pré-candidatura em uma alternativa nacional viável, mesmo enfrentando adversários com maior exposição e reconhecimento público. O resultado de 41% em uma disputa direta mostra potencial para reunir parcela expressiva do eleitorado de oposição e disputar votos fora de sua base política tradicional.

No confronto mais equilibrado do levantamento, Flávio Bolsonaro aparece com 46% e Lula com 45%, resultado classificado pelo próprio instituto como empate técnico. A comparação reforça que Caiado integra o grupo restrito de nomes que conseguem se aproximar de Lula em uma simulação de segundo turno, embora a pesquisa não tenha testado um confronto direto entre Caiado e Flávio.

A pesquisa Gerp ouviu 2 mil eleitores em todas as regiões do país entre os dias 15 e 17 de julho de 2026. O levantamento tem nível de confiança de 95%, margem de erro de 2,19 pontos percentuais e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-05026/2026