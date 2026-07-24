Em pré-campanha, Hildon e Cirone percorrem mais de 40 municípios de Rondônia para ouvir a população

Por Assessoria

Publicada em 24/07/2026 às 09h30

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao Governo do Estado, Hildon Chaves (Federação União Progressistas), e o pré-candidato a vice, deputado estadual Cirone Deiró, acabam de completar mais uma jornada pelos quatro cantos de Rondônia. “Nosso objetivo é ouvir a população, firmar alianças e reunir apoiadores a fim de preparar um plano de governo baseado na vontade popular”, disse Hildon. Em pouco mais de dois meses, os pré-candidatos já percorreram mais de dez mil quilômetros pelas diversas regiões do Estado.

Nos últimos dez dias, a dupla esteve em 13 municípios: Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Cerejeiras, Cabixi, Colorado D'Oeste, Pimenteiras do Oeste, São Felipe D'Oeste, Primavera de Rondônia, Parecis, Santa Luzia do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Novo Horizonte do Oeste e Nova Brasilândia do Oeste. Foram muitas reuniões com líderes políticos e empresariais, associações rurais e da sociedade civil, e entrevistas a programas de rádio, TV e podcasts dos principais comunicadores dos municípios visitados.

Além dos municípios citados, foram visitadas, em ordem cronológica, as populações de Jaru, Theobroma, Governador Jorge Teixeira, Ji-Paraná, Castanheiras, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Rolim de Moura, Presidente Médici, Alvorada D'Oeste, Ariquemes, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Urupá, Candeias do Jamari, Cacoal, Alta Floresta D'Oeste, Chupinguaia, Ministro Andreazza, Espigão D'Oeste, Vilhena, Corumbiara, Buritis, Vale do Anari, Machadinho do Oeste, Cujubim e Cacaulândia, além da capital, Porto Velho.

AO LADO DO POVO

Hildon destacou o forte apoio que está recebendo em sua pré-candidatura ao Governo de Rondônia. “Tenho ao meu lado um grupo muito especial, formado por mulheres e homens de bem. “Nosso grupo está inserido numa grande frente partidária, e mais importante, nossa maior aliança é com o povo, com as pessoas que trabalham, estudam e fazem com que Rondônia seja um lugar melhor todos os dias”.

“Serei um governador municipalista e apoiarei a todos os municípios, todos os prefeitos, porque a população precisa do nosso apoio. É sempre bom lembrar que nós não moramos no estado, nós moramos nas cidades”, afirmou.

Hildon ressaltou que está aglutinando forças. “Vejo que todos estão extremamente motivados, temos um grupo de homens e mulheres de bem, e vamos replicar essa experiência altamente positiva para todo o estado de Rondônia”. O pré-candidato destacou sobretudo o papel de seu vice, Cirone Deiró. “Ele é um empresário muito bem-sucedido, um homem extremamente honesto e um sujeito querido por todos, quem não se dá com o Cirone é porque tem algum problema muito sério, Cirone é tão capacitado que posso dizer que Rondônia terá dois governadores, caso sejamos eleitos”, elogiou.