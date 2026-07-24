CREAS recebe equipamentos e um veículo para reforçar o atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência

Por Assessoria

Publicada em 24/07/2026 às 09h09

Mais estrutura para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes em Ji-Paraná. O CREAS recebeu novos equipamentos e um veículo que vão contribuir para ampliar o deslocamento das equipes, inclusive na zona rural, e reforçar o atendimento humanizado a crianças e adolescentes em situação de violência.

Esse investimento representa mais condições de trabalho para os profissionais e mais cuidado para quem precisa de acolhimento, atenção e proteção.

Seguimos trabalhando para fortalecer a rede de assistência social e garantir um atendimento cada vez mais próximo, ágil e eficiente.