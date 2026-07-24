Prefeiutra está concluindo mais um trecho da revitalização das calçadas e estacionamentos na avenida Sete de Setembro

Por Assessoria

Publicada em 24/07/2026 às 09h01

Mais um trecho sendo concluído! A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SEMOD), está concluindo mais um trecho da revitalização das calçadas e estacionamentos na Avenida Sete de Setembro.

Os trabalhos seguem em ritmo acelerado, levando mais segurança, acessibilidade e mobilidade para pedestres e motoristas, além de valorizar um dos principais corredores da cidade.

A gestão municipal segue investindo na modernização da infraestrutura urbana, com obras que transformam a cidade e proporcionam mais qualidade de vida para toda a população.

Prefeitura de Espigão d’Oeste: trabalho que gera resultados.