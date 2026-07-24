Prefeiutra está concluindo mais um trecho da revitalização das calçadas e estacionamentos na avenida Sete de Setembro

Mais um trecho sendo concluído! A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SEMOD), está concluindo mais um trecho da revitalização das calçadas e estacionamentos na Avenida Sete de Setembro.
Os trabalhos seguem em ritmo acelerado, levando mais segurança, acessibilidade e mobilidade para pedestres e motoristas, além de valorizar um dos principais corredores da cidade.
A gestão municipal segue investindo na modernização da infraestrutura urbana, com obras que transformam a cidade e proporcionam mais qualidade de vida para toda a população.
Prefeitura de Espigão d’Oeste: trabalho que gera resultados.
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