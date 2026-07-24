Força Tática fecha boca de fumo e detém cinco suspeitos na Zona Leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 24/07/2026 às 09h00

Uma ação da Força Tática da Polícia Militar, realizada durante a Operação Brasil Contra o Crime Organizado, resultou na detenção de cinco suspeitos na noite desta quinta-feira (23), em um imóvel localizado no bairro Pantanal, na Zona Leste de Porto Velho. Entre os conduzidos está um adolescente de apenas 15 anos. A residência, segundo a polícia, era utilizada como ponto de comercialização de entorpecentes e vinha sendo monitorada após diversas denúncias da população.

De acordo com base as informações que os militares repassaram para o portal de notícias Hora1Rondônia, a operação foi desencadeada após o setor de inteligência da Polícia Militar receber denúncias anônimas relatando uma intensa movimentação de usuários e suspeitos no imóvel, indicando a prática constante do tráfico de drogas. Com base nas informações levantadas, equipes da Força Tática planejaram uma intervenção estratégica, montando um cerco ao redor da residência para impedir qualquer possibilidade de fuga dos envolvidos.

Durante a abordagem, os policiais conseguiram deter cinco pessoas que estavam no imóvel. Nas buscas realizadas no interior da casa, foram apreendidas diversas porções de maconha, cocaína e crack, prontas para comercialização, além de dinheiro trocado, normalmente associado ao comércio de drogas, e vários materiais utilizados para o preparo, fracionamento e embalagem dos entorpecentes, reforçando a suspeita de que o local funcionava como uma boca de fumo.

Diante do flagrante, todos os suspeitos receberam voz de detenção e foram encaminhados à Central de Flagrantes, juntamente com as drogas, o dinheiro e os demais objetos apreendidos. O adolescente foi apresentado à autoridade policial conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar outros possíveis integrantes da organização criminosa e verificar a participação de cada um dos conduzidos no esquema de tráfico de drogas que atuava na região.