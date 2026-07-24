Comtran promove palestras para formar condutores mais conscientes e seguros

Por Assessoria

Publicada em 24/07/2026 às 08h48

A Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtran) de Rolim de Moura está realizando palestras de educação para o trânsito destinadas aos candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A iniciativa tem como objetivo conscientizar os futuros condutores sobre a importância do cumprimento das normas de trânsito, da direção defensiva e da preservação da vida.

Durante as palestras, são abordados temas essenciais para a formação de motoristas responsáveis, como o respeito aos pedestres e ciclistas, a prevenção de acidentes, os riscos da combinação entre álcool e direção, além da necessidade da convivência harmoniosa entre todos os usuários das vias públicas.

A ação integra o trabalho permanente da Comtran de Rolim de Moura voltado à educação para o trânsito, fortalecendo a conscientização dos futuros condutores e contribuindo para a construção de um trânsito mais seguro, humano e responsável. O objetivo é reduzir o número de acidentes e preservar vidas por meio da informação e da formação cidadã.