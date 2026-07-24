Colisão entre caminhonetes na BR-364 deixa passageiro ferido em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 24/07/2026 às 08h50

Na noite desta quinta-feira, 23 de julho de 2026, um acidente de trânsito foi registrado no quilômetro 20 da BR-364, na área rural de Vilhena, sentido Porto Velho, nas proximidades do Clube de Tiro Defense Shot, envolvendo duas caminhonetes.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a primeira caminhonete seguia pela rodovia no sentido Porto Velho quando reduziu a velocidade para passar pelo trecho onde há um radar e um quebra-molas.

Nesse momento, a caminhonete que trafegava logo atrás não conseguiu evitar a colisão e atingiu violentamente a traseira do outro veículo.

Após o impacto, o condutor da caminhonete responsável pela batida fugiu do local sem prestar qualquer tipo de assistência às vítimas.

Na caminhonete atingida estavam dois homens. O passageiro sofreu escoriações e precisou ser socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militar, sendo encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena para avaliação médica. O motorista do veículo não sofreu ferimentos graves.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local, realizou os levantamentos necessários e registrou a ocorrência, que será encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis. O caso deverá ser investigado, inclusive para identificar o motorista que deixou o local após o acidente.