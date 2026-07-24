Homem é preso acusado de furtar 90 mil de loja de materiais para construção

Por rondoniatual.com

Publicada em 24/07/2026 às 08h50

Uma rápida e eficiente ação da Polícia Militar de Ji-Paraná resultou, na tarde desta quinta-feira (23), na prisão de um homem identificado como Lucas, suspeito de praticar um furto de grandes proporções em uma loja de materiais para construção localizada no bairro Jardim dos Migrantes.

O crime ocorreu durante a madrugada e, conforme levantamento inicial, o prejuízo causado ao estabelecimento é estimado em cerca de R$ 90 mil, entre dinheiro, equipamentos, ferramentas e outros produtos levados pelos criminosos.

Após um intenso trabalho investigativo, equipes da Polícia Militar conseguiram localizar Lucas no bairro Bosque dos Ipês. Durante a abordagem, os policiais encontraram em posse do suspeito uma mochila contendo uma grande quantia em dinheiro, notebook, aparelhos celulares e diversos objetos que seriam provenientes do furto. Também foi apreendida uma motoneta Honda Biz, além de várias ferramentas utilizadas na ação criminosa, entre elas um alicate de corte, normalmente empregado para arrombamentos.

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Parte dos produtos furtados foi recuperada e apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde será realizada a identificação dos bens para posterior devolução ao proprietário.

Diante das evidências, Lucas recebeu voz de prisão e foi conduzido à UNISP, permanecendo à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

A ação foi realizada pelo sargento Rogério, cabo Walace e cabo Edivânia, com apoio do sargento Teodoro e do cabo PM Siqueira. O trabalho integrado das equipes foi fundamental para a rápida identificação do suspeito, sua prisão e a recuperação de parte do prejuízo causado ao comerciante.

As investigações continuam para localizar outros possíveis envolvidos no furto e recuperar o restante dos bens subtraídos.