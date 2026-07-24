BPTAR apreende 511 comprimidos de ecstasy e prende suspeito por tráfico

Por Newsrondonia.com

Publicada em 24/07/2026 às 09h15

Um homem de 25 anos, identificado apenas pelas iniciais J. A. S., foi preso no início da noite desta quinta-feira (23) por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR), em Porto Velho. A operação resultou na apreensão de 511 comprimidos de ecstasy (MDMA), além de materiais utilizados na comercialização de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante a Operação CEGEFRON, após equipes da PATAMO 01 e PATAMO 16 receberem informações do Núcleo de Inteligência sobre uma intensa movimentação de pessoas em um apartamento localizado no bairro São Cristóvão, endereço já conhecido pelas forças de segurança por suspeita de funcionamento de um ponto de venda de drogas.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais abordaram o suspeito. Durante a revista pessoal, foram encontrados com ele dez comprimidos nas cores amarela e azul, com características semelhantes às da droga sintética conhecida como ecstasy.

Na sequência, durante as buscas no apartamento, os militares localizaram uma quantidade maior da mesma substância, além de uma máquina de cartão e diversos materiais utilizados para fracionar, embalar e comercializar drogas.

Ao término da contagem, foram apreendidos 511 comprimidos de MDMA/ecstasy, que, conforme a Polícia Militar, seriam destinados à distribuição na capital.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes, juntamente com todo o material apreendido, permanecendo à disposição da Justiça.