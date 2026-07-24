Mariana Carvalho fala sobre derrotas eleitorais, Bolsonaro, pedágio na BR-364 e disputa pelo Senado Federal

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/07/2026 às 09h18

PORTO VELHO, RO – A próxima edição do RD Entrevista, realizado pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia, terá como convidada a médica, ex-vereadora de Porto Velho, ex-deputada federal e pré-candidata ao Senado pelo Republicanos, Mariana Carvalho. O programa será exibido na próxima segunda-feira, dia 27, com apresentação do jornalista Vinícius Canova.

Mariana revisita o início precoce na política e o período em que atuou no PSDB. Ela comenta a formação partidária, o incentivo à participação de jovens e os motivos que a levaram a encerrar um ciclo de aproximadamente duas décadas na legenda.

A passagem pela Câmara Municipal também integra o programa. Eleita vereadora em 2008, Mariana fala sobre o contato direto com os bairros, os pedidos de providência apresentados e as iniciativas utilizadas para aproximar a população do mandato em uma época de menor presença das redes sociais.

A entrevista percorre ainda os oito anos em que Mariana exerceu mandato na Câmara dos Deputados. A pré-candidata relembra recursos destinados aos municípios, cita obras em diferentes áreas e comenta projetos que continuam em execução mesmo após sua saída do Congresso.

Entre as entregas abordadas está a nova rodoviária de Porto Velho. Mariana relata a articulação por recursos, recorda as condições do antigo terminal e menciona passarelas, praças, escolas, creches e unidades ligadas às emendas de seu mandato.

Os resultados de 2022 e 2024 ocupam parte central da conversa. Mariana é questionada sobre a tentativa anterior de chegar ao Senado e sobre a disputa pela Prefeitura de Porto Velho, encerrada no segundo turno. A entrevistada fala sobre frustração, amadurecimento, avaliação dos próprios erros e continuidade da atuação política mesmo sem mandato.

O programa também aborda a possibilidade de uma terceira derrota eleitoral. Mariana responde se cogitaria abandonar a política caso não consiga uma cadeira no Senado e afirma que continuará trabalhando independentemente de cargo, mandato ou resultado nas urnas.

A participação de Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro em sua campanha municipal é outro ponto sensível. Mariana avalia a presença dos dois em Porto Velho, fala sobre a relação construída durante o mandato federal e é questionada se a nova campanha terá identidade própria ou ligação com a pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

A força política da família Carvalho entra no debate. Mariana comenta o papel do pai, Aparício Carvalho, na direção estadual do Republicanos, e a atuação do irmão, o deputado federal Maurício Carvalho, líder da bancada de Rondônia. A conversa trata das decisões políticas da família e dos projetos individuais de seus integrantes.

Pesquisas eleitorais, alianças e composição de chapa também aparecem. A pré-candidata explica como interpreta levantamentos de intenção de voto, fala sobre o “termômetro das ruas” e apresenta o projeto construído ao lado de Hildon Chaves, pré-candidato ao Governo de Rondônia, e de Cirone Deiró, indicado para a vice.

A concessão da BR-364 e a cobrança de pedágio ocupam espaço de destaque. Mariana critica o valor cobrado, afirma que o serviço entregue não corresponde ao custo imposto aos usuários e defende a duplicação da rodovia. Ela também é questionada se Maurício Carvalho, como líder da bancada, teria algum nível de responsabilidade pelo processo.

Ao responder, Mariana sustenta que a implantação do pedágio não passou pela bancada federal e atribui a decisão ao Poder Executivo. A ex-deputada afirma que os parlamentares de Rondônia atuaram posteriormente para tentar derrubar a cobrança.

O papel do Senado também é discutido. Mariana fala sobre a igualdade de representação entre os estados, a importância da Casa nas decisões nacionais e a possibilidade de defender pautas como a transposição dos servidores do ex-território, infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento econômico.

A participação das mulheres na política surge na reta final. A entrevistada avalia que ainda é necessário ampliar os espaços ocupados por mulheres, defende maior presença feminina nos processos eleitorais e apresenta sua trajetória como estímulo a novas candidaturas.

Depois, Mariana é questionada sobre quem gostaria de ver na Presidência da República. Ao ser instada a indicar um nome, declara esperar que Flávio Bolsonaro seja eleito. A resposta integra a discussão sobre o futuro da BR-364, a relação com o Governo Federal e as condições políticas para rever o modelo de pedágio.

Na conclusão, a pré-candidata apresenta as credenciais que pretende levar ao eleitorado, cita experiência, conhecimento, trabalho e entregas realizadas ao longo da vida pública e explica por que busca representar Rondônia no Senado.

A entrevista completa com Mariana Carvalho será exibida na próxima segunda-feira, dia 27, no RD Entrevista, produzido pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia e apresentado por Vinícius Canova.