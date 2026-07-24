Operação da PM apreende mais de 50kg de drogas em Seringueiras

Por pvhnoticias.com

Publicada em 24/07/2026 às 09h30

A Polícia Militar de Rondônia apreendeu aproximadamente 52,5 quilos de drogas durante a Operação Brasil Contra o Crime Organizado, na noite de quinta-feira (23), na RO-429, em Seringueiras.

Segundo a corporação, o motorista de um veículo fugiu ao perceber a fiscalização policial. Após uma perseguição, o carro apresentou falha mecânica e foi abandonado pelos ocupantes, que escaparam por uma área de mata e não foram localizados.

No interior do automóvel, os policiais encontraram 39,6 quilos de maconha e 12,9 quilos de skunk, além de celulares e outros objetos. A carga, avaliada em mais de R$ 510 mil, foi encaminhada à Polícia Civil.

A ação faz parte da Operação Brasil Contra o Crime Organizado, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas.