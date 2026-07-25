PM prende foragida e comparsas com drogas em distribuidora de bebidas

Por pvhnoticias.com

Publicada em 25/07/2026 às 09h30

Uma ação da guarnição setor 15 do 5º Batalhão sob comando do sgt Ribeiro, auxiliado pelo sgt Pantoja e cb Maia, resultou na prisão de três homens e uma mulher foragida da justiça, por tráfico de drogas.

O flagrante aconteceu em uma distribuidora de bebidas de fachada na Rua Itatiaia com União, bairro São Francisco, em Porto Velho.

Segundo a PM, a guarnição recebeu denúncias da grande movimentação de usuários de drogas e no local avistou um dos suspeitos saindo do estabelecimento comercial, onde foi realizada abordagem dele e dos demais suspeitos.

Nas buscas foram encontradas porções de drogas próximo de umas grades de bebidas, dinheiro e máquina de cartão. Na pesquisa nominal foi verificado que a mulher possuía um mandado de prisão em aberto. Todos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes.