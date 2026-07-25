Das mãos da família para a mesa dos porto-velhenses: agricultura familiar transforma vidas e fortalece a economia local

Por Jean Carla Costa

Publicada em 25/07/2026 às 09h39

Antes mesmo do sol nascer, o agricultor familiar Márcio Gama, morador do Ramal da Amizade, já está de pé ao lado da esposa, da irmã e do cunhado para cuidar da propriedade.

São cerca de 1.200 aves de diferentes linhagens, entre Isabrau, Carijó e Embrapa 21, além da criação de suínos, frutas e uma área destinada ao cultivo de melancia. A produção abastece feirantes de Porto Velho com ovos e frangos, levando alimento fresco diariamente às mesas da população.

Neste 25 de julho, Dia Internacional da Agricultura Familiar, a história de Márcio representa milhares de famílias que vivem da terra e fazem da agricultura familiar um dos pilares da segurança alimentar, da geração de renda e do desenvolvimento sustentável. "É gratificante trabalhar no campo. A gente se dedica todos os dias para produzir alimentos de qualidade, e o apoio da Semagric mostra que o pequeno produtor está sendo valorizado".

Em Porto Velho, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), desenvolve uma série de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar. Entre elas estão o cadastro e regularização dos produtores com a emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), assistência técnica, incentivo às agroindústrias familiares, apoio às cadeias produtivas, estruturação das feiras livres e o transporte gratuito da produção para feiras e pontos de entrega do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Outro destaque é o Programa Porteira Adentro, que leva maquinários pesados e implementos diretamente às propriedades com custos altamente subsidiados, realizando preparo do solo, abertura de tanques para piscicultura, construção de açudes, terraplanagem, recuperação de acessos e outras melhorias essenciais para aumentar a produção no campo.

Os resultados dessas ações são percebidos por quem vive da agricultura. O produtor Francisco Carlos da Silva Vieira conta que o Porteira Adentro transformou sua propriedade com a construção de um tanque para piscicultura. "Esse serviço é muito caro e sozinho eu não conseguiria fazer. Hoje tenho uma estrutura melhor para produzir e só tenho a agradecer por esse benefício que fortalece quem trabalha na agricultura familiar".

Já o casal Socorro Reis e Raimundo Rodrigues recebeu o serviço de aração da terra onde pretende plantar cerca de dois mil pés de macaxeira. "Agora temos condições de ampliar nossa produção e aumentar a renda da família. Esse incentivo faz toda a diferença".

Para o secretário da Semagric, Douglas Bener, investir na agricultura familiar significa investir diretamente na qualidade de vida da população. "Cada produtor fortalecido representa mais alimento, mais emprego e mais desenvolvimento para Porto Velho. Nosso compromisso é continuar levando assistência, infraestrutura e oportunidades para quem produz".

O prefeito Léo Moraes destacou que valorizar a agricultura familiar é reconhecer o papel de homens e mulheres que ajudam a movimentar a economia e garantem alimentos de qualidade para a população. "A agricultura familiar alimenta nossas famílias, fortalece a economia local e preserva a vocação produtiva do município. A Prefeitura seguirá investindo em políticas públicas que levem dignidade, oportunidades e desenvolvimento ao campo".

Neste Dia Internacional da Agricultura Familiar, Porto Velho celebra o trabalho silencioso, mas essencial, de quem cultiva a terra com dedicação e faz do campo um verdadeiro patrimônio para as futuras gerações.