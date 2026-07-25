Governo Trump planeja enviar funcionários ao Brasil para questionar integridade das urnas eletrônicas

Por G1

Publicada em 25/07/2026 às 10h13

O governo dos Estados Unidos organiza o envio de dois altos funcionários do Departamento de Estado a Brasília com a missão de colocar em dúvida a transparência e a integridade do sistema eleitoral brasileiro, segundo revelou o jornal "The Washington Post" nesta sexta-feira (24), com base no relato de autoridades americanas e brasileiras sob condição de anonimato.

A viagem estaria prevista para ocorrer poucas semanas antes das eleições presidenciais do país, agendadas para 4 de outubro.

De acordo com as informações apuradas pelo "The Washington Post", a delegação será composta por Riley M. Barnes, secretário-assistente, e Samuel Samson, subsecretário-assistente. Samson é conhecido por viajar por diversos países promovendo a pauta conservadora e cultivando laços com grupos da direita, o que, em ocasiões anteriores gerou atritos com diplomatas e políticos tradicionais.

Reação do diplomacia brasileira e suspeitas sobre a missão

Urnas eletrônicas em Campo Grande — Foto: TRE-MS

A movimentação gerou forte reação nos bastidores do diplomacia nacional. Segundo reportado pelo "The Washington Post", diplomatas seniores do Brasil disseram ter tomado conhecimento da manobra norte-americana e prometeram agir para impedir que os enviados intervenham no processo interno.

Uma das autoridades ouvidas pelo jornal classificou a iniciativa como um "estratagema completamente incompatível com a democracia brasileira" e assegurou que o governo atuará para "proteger o sistema de votação".

A suspeita das autoridades brasileiras é de que o objetivo dos enviados seja se reunir com críticos do sistema eleitoral e elaborar um relatório voltado a deslegitimar as urnas eletrônicas. Em nota enviada ao "The Washington Post", o Departamento de Estado dos EUA confirmou a viagem dos diplomatas para Brasília, mas não respondeu às perguntas sobre o propósito da missão ou sobre eventuais preocupações com a integridade eleitoral brasileira.

Escalada de tensões entre Washington e Brasília

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, batendo continência no início do jantar promido pela Casa Branca aos jornalistas correspondentes internacionais. — Foto: Mandel Ngan / AFP

O envio dos emissários representa um agravamento nas tensões diplomáticas entre os dois países. O jornal americano destaca que o clima de atrito envolve divergências sobre:

os limites da liberdade de expressão;

tarifas comerciais recentes impostas pelos EUA a produtos brasileiros;

e o processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

Além disso, a iniciativa evidencia uma mudança no comportamento da diplomacia norte-americana. Um alto funcionário do próprio Departamento de Estado desabafou ao "The Washington Post" sobre essa transformação:

"Antigamente, mobilizávamos nosso poder em situações de risco para defender a democracia. Agora, enviamos nomeados políticos para desacreditar o sistema eleitoral de outro país", afirmou a fonte ao jornal.

A postura atual diverge do posicionamento adotado pelos EUA nas eleições brasileiras de 2022. Naquela época, o governo americano atuou para reforçar a estabilidade democrática e frear discursos golpistas, respaldando relatórios de inteligência que atestavam a total ausência de fraudes no sistema de votação do Brasil.