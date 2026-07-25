Sebrae Rondônia fortalece ecossistemas locais de inovação e estrutura governança em cinco municípios

Por sebrae

Publicada em 25/07/2026 às 10h42

O Sebrae Rondônia avança na consolidação dos Ecossistemas Locais de Inovação (ELIs) nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena por meio da revisão dos planos estratégicos, construção do planejamento para os próximos quatro anos e estruturação dos Comitês de Governança. A iniciativa integra a metodologia nacional do Programa Ecossistemas Locais de Inovação (ELI), que busca fortalecer ambientes colaborativos e ampliar a conexão entre os atores responsáveis pelo desenvolvimento econômico e inovador dos territórios.

O trabalho desenvolvido em Rondônia tem como foco a atualização das estratégias de cada ecossistema a partir de suas propostas de valor, considerando as características, vocações e desafios específicos de cada município. O planejamento estabelece prioridades e direciona ações que contribuam para a geração de negócios inovadores, desenvolvimento de talentos, atração de investimentos e fortalecimento da competitividade regional.

Além da revisão dos planos, o Sebrae está estruturando os Comitês de Governança dos ELIs, instâncias responsáveis por coordenar, acompanhar e impulsionar as ações definidas pelos ecossistemas. Os comitês são formados com base no modelo da quádrupla hélice da inovação, reunindo representantes do governo, empresas, academia e sociedade civil organizada, fortalecendo a construção coletiva de soluções para o desenvolvimento local.

De acordo com o consultor Victor Hugo, responsável pela condução dos trabalhos de revisão e planejamento dos ecossistemas, a governança é um elemento fundamental para garantir a continuidade das ações e a maturidade dos ambientes de inovação.

“Nosso objetivo é apoiar os ecossistemas na construção de uma visão de futuro compartilhada. A revisão dos planos permite identificar oportunidades, alinhar prioridades e fortalecer a atuação conjunta dos atores locais. Quando a governança está estruturada e engajada, o ecossistema ganha capacidade de transformar estratégias em resultados concretos para a economia e para a sociedade”, destaca Victor Hugo.

O coordenador de inovação do Sebrae Rondônia e responsável pela estratégia do ELI no estado, Rangel Miranda, ressalta que a iniciativa busca consolidar uma agenda permanente de inovação nos municípios rondonienses.

“O Sebrae atua como articulador e facilitador desse processo, promovendo a integração dos atores da quádrupla hélice e fortalecendo as conexões que impulsionam a inovação. A revisão dos planos e a formação dos comitês de governança representam um passo importante para garantir que os ecossistemas de Rondônia estejam preparados para responder aos desafios e aproveitar as oportunidades dos próximos anos”, afirma Rangel Miranda.

A Plataforma ELI, desenvolvida pelo Sebrae, reúne informações sobre ecossistemas, atores, serviços e iniciativas de inovação em todo o país, servindo como ferramenta de acompanhamento e gestão dos ambientes participantes.

Com a atualização dos planos estratégicos e a consolidação dos Comitês de Governança em Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena, o Sebrae Rondônia reforça seu compromisso com a construção de ecossistemas mais conectados, colaborativos e sustentáveis, contribuindo para o fortalecimento da inovação, do empreendedorismo e do desenvolvimento regional.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).