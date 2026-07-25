Carolina Dieckmmann vive mãe em crise existencial em novo filme

Por IG

Publicada em 25/07/2026 às 10h58

O cinema nacional ganhou mais um drama intimista para emocionar o público. "Pequenas Criaturas", segundo longa-metragem dirigido e roteirizado por Anne Pinheiro Guimarães, estreou nos cinemas brasileiros nesta última quinta-feira (23) trazendo uma reflexão sensível sobre pertencimento, maternidade, amadurecimento e a busca pela própria identidade. O filme tem Carolina Dieckmmann no papel principal.

A trama acompanha Helena, uma mulher que se muda para Brasília ao lado do marido e dos dois filhos em busca de um novo começo. No entanto, sua rotina é transformada quando o companheiro precisa viajar a trabalho, deixando-a sozinha em uma cidade ainda desconhecida. Entre as demandas da maternidade e os desafios de recomeçar, ela se vê obrigada a olhar para si mesma e redescobrir quem é.

Uma história sobre recomeços

Enquanto Helena enfrenta a solidão e as frustrações pessoais, seus filhos também vivem importantes momentos de transformação. André, o filho adolescente, experimenta as primeiras paixões e começa a perceber as tensões que cercam o relacionamento dos pais. Já o pequeno Dudu encara a infância como uma grande aventura, repleta de descobertas, amizades e aprendizados.

Ao acompanhar diferentes fases da vida dentro de uma mesma família, "Pequenas Criaturas" propõe uma reflexão sobre como todos estão, constantemente, em processo de amadurecimento, independentemente da idade.

Mais do que um drama familiar, o longa aborda questões universais que atravessam diversas gerações. Entre os principais temas do filme estão os desafios da maternidade, o crescimento dos filhos, a solidão que pode existir dentro dos relacionamentos afetivos e a busca pelo próprio lugar no mundo.

Helena representa muitas mulheres que, ao dedicarem grande parte da vida à família, acabam deixando seus próprios desejos e identidade em segundo plano. Ao se ver longe de sua zona de conforto, a personagem inicia uma jornada de autoconhecimento e ressignificação.

A importância das pequenas conexões

Outro ponto central da narrativa é a valorização das pequenas conexões humanas. Em meio às mudanças e às incertezas da vida, o filme mostra como encontros, conversas e experiências aparentemente simples podem ser fundamentais para o crescimento pessoal.

Com uma abordagem delicada e sensível, "Pequenas Criaturas" convida o espectador a refletir sobre os ciclos da vida e a compreender que recomeçar pode ser um processo desafiador, mas também transformador.