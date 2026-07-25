Grávida, Sabrina Sato exibe barriguinha em desfile de moda

Por IG

Publicada em 25/07/2026 às 10h44

A apresentadora Sabrina Sato chamou atenção nas redes sociais ao prestigiar um desfile de moda realizado nesta sexta-feira (24), em São Paulo, com uma produção que valorizou a barriguinha da segunda gestação.

Grávida do segundo filho, ela escolheu um visual da marca brasileira Maldito Paris para participar do evento, apostando em peças que destacaram sua gestação.

Para a ocasião, Sabrina escolheu uma jaqueta cropped de couro preto com mangas volumosas, zíperes e fivelas, combinada com uma minissaia balonê estampada em tons de roxo, azul e verde.

O visual foi completado por sapatos de bico fino em amarelo-claro e meias rendadas.

Antes de participar do desfile, a apresentadora compartilhou registros dos bastidores da produção nas redes sociais. Ao mostrar o look escolhido para a ocasião, escreveu: "Pronta para vocês".

A gravidez acontece em meio a uma nova fase na vida pessoal de Sabrina Sato e Nicolas Prattes. O bebê será o primeiro filho do casal, que oficializou o casamento em janeiro de 2025. A apresentadora já é mãe de Zoe, de 7 anos, fruto do relacionamento anterior com Duda Nagle.

A gravidez foi anunciada em junho deste ano por meio de um vídeo narrado pela própria Zoe. Na gravação, a menina revelou que sonhava em ganhar um irmão desde os 5 anos.

Após enfrentarem perdas gestacionais em 2024, Sabrina e Nicolas celebraram a nova gestação nas redes sociais.