Jardim União Pimentense entra em campo hoje precisando vencer o Primos de Vilhena

Por Pimenta Virtual

Publicada em 25/07/2026 às 10h57

O Jardim União Pimentense, de Pimenta Bueno, entra em campo neste sábado (25) para um duelo decisivo pela Copa Regional de Futebol Society 2026. Depois de estrear com derrota, a equipe precisa da vitória para continuar sonhando com uma vaga nas quartas de final.

O adversário será o Primos de Vilhena, atual vice-campeão da competição, que fará sua estreia no campeonato. A partida está marcada para às 16h30, no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno.

O confronto promete fortes emoções. O Jardim União Pimentense foi derrotado na primeira rodada pelo União Força Jovem, de São Felipe d’Oeste, resultado que deixou a equipe sem margem para novos tropeços.

Já o Primos de Vilhena terá uma verdadeira maratona neste sábado. Além de enfrentar o Jardim União Pimentense, o time vilhenense voltará a campo às 18h30 para encarar justamente o União Força Jovem, líder do Grupo B com três pontos. Os resultados dessas duas partidas podem mudar completamente a classificação da chave.

Para o Jardim União Pimentense, uma vitória representa a permanência na briga pela classificação. Já uma derrota encerrará as chances matemáticas da equipe na competição.

Jogos de hoje a partir das 16:30:

Jogos de amanhã domingo(26):

Classificação do grupo B:

A Copa Regional de Futebol Society reúne 24 equipes, cerca de 480 atletas, nas categorias masculina e feminina, representando 11 municípios de Rondônia, consolidando-se como uma das maiores competições de futebol amador do estado.

Os jogos acontecem às segundas e quintas-feiras, às 19h45, e aos sábados e domingos, às 16h30, no Complexo Esportivo Geraldão, em Pimenta Bueno, com transmissão ao vivo pelo canal da TopNet TV no YouTube.