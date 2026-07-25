Competindo na Romênia, adolescente rondoniense de 16 anos é vice-campeã Mundial de Karatê

Por anotíciamais

Publicada em 25/07/2026 às 09h07

Entidade que oferece vagas gratuitas para atletas sem condições de pagar as mensalidades, a Academia Dojo Champions, de Vilhena, voltará no final deste mês trazendo resultados expressivos do Campeonato Mundial de Karatê Interestilos, que está acontecendo na cidade de Cluj-Napoca, na Romênia.

A principal conquista até agora é da adolescente Marya Rita Andrade Cardoso dos Santos, 16 anos, que terminou a competição como vice-campeã mundial na categoria até 54 kg, para atletas a partir dos 15 anos. Ele treina na “Champions” desde que tinha 10 anos.

Outros dois karatecas que integram a delegação vilhenense, sob o comando da administradora da academia, Fernanda Gomes, também brilharam: Augusto Mailho terminou na terceira colocação em kumite revezamento; e Vitória de Jesus Olavaria também ficou em terceiro na mesma modalidade.

A Dojo Champions tem 15 anos de trabalho com as crianças na cidade. Todos os 4 atletas que viajaram para o país do Leste Europeu (um ainda não lutou) fazem parte do projeto “Treinando campeões”, que atende crianças de escolas públicas, totalmente grátis.

A entidade acolhe e treina crianças entre 3 a 17 anos pelo projeto, que já está com matrículas abertas. A instituição é administrada pela própria Fernanda Gomes e também por Naiane de Souza.