Cabo da PM fica gravemente ferido após colisão entre moto e carro

Por Newsrondonia.com

Publicada em 25/07/2026 às 09h20

Um grave acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um cabo da Polícia Militar ferido no final da noite desta sexta-feira, no cruzamento das ruas Abunã com Elias Gorayeb, no centro de Porto Velho.

De acordo com testemunhas, o militar da reserva seguia de motocicleta na contramão pela Rua Abunã quando colidiu contra um automóvel que trafegava pela Rua Elias Gorayeb no sentido da Avenida Carlos Gomes.

Com o forte impacto, a moto foi arremessada contra um poste e o piloto lançado ao solo, sofrendo dilacerações graves no pé, na perna e na cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestou socorro imediato à vítima, encaminhando-a em estado gravíssimo ao Hospital João Paulo II. A Polícia Militar compareceu ao local para isolar a área e registrar a ocorrência de trânsito.