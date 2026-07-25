Homem de 70 anos é preso suspeito de usar carteira falsa da OAB e aplicar golpe

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/07/2026 às 09h45

Um homem de 70 anos foi preso no fim da noite de sexta-feira (24), em um condomínio localizado no bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho. Ele é suspeito de se apresentar como advogado para aplicar um golpe de aproximadamente R$ 21 mil contra o proprietário de uma peixaria.

Durante a abordagem, os policiais encontraram R$ 10 mil em espécie, um pote com maconha, uma carteira falsa da Ordem dos Advogados do Brasil, ternos com bótons da OAB e um jaleco de psicologia.

A prisão foi realizada pela guarnição Reforço 02, comandada pelo sargento Machado e integrada pelo sargento Siqueira e pelo cabo Procópio. Após o flagrante, o suspeito foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem é monitorado e cumpre pena por estelionato, crime previsto no artigo 171 do Código Penal. Mesmo nessa condição, teria se apresentado ao comerciante como advogado-geral do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama.

O contato ocorreu em uma peixaria situada no cruzamento das avenidas Guaporé e Rio de Janeiro, no bairro Lagoinha. Segundo o registro policial, o suspeito perguntou ao empresário qual era o seu sonho. Ao ouvir que ele desejava adquirir um caminhão frigorífico, afirmou que poderia intermediar a compra do veículo por meio de um leilão.

Também foi oferecida ao comerciante uma caminhonete Toyota Hilux. Cada veículo teria sido anunciado pelo valor de R$ 15 mil.

Inicialmente, foram cobrados R$ 6 mil em supostos honorários. Posteriormente, o suspeito solicitou o restante do dinheiro referente à aquisição dos dois veículos.

Após desconfiarem da negociação, o empresário e a filha procuraram informações sobre o homem em uma agência bancária. Eles descobriram que o suspeito já havia se envolvido em outros casos de estelionato e conseguiram bloquear parte do valor transferido.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o homem no condomínio. Segundo a ocorrência, ele confessou o golpe antes de ser conduzido à unidade policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.