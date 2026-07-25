Uma nova oportunidade para ampliar conhecimentos e se preparar para o mercado de trabalho! A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da SEMASF, está com inscrições abertas para a Oficina de Técnicas de Recepção e Secretariado. A formação vai abordar conhecimentos práticos sobre atendimento ao público, recepção e rotinas administrativas.
Participação gratuita
Início: 26 de agosto
Horário: das 13h30 às 17h30
CRAS São Francisco — Rua Calama, nº 913, Bairro São Francisco
As inscrições podem ser realizadas no CRAS São Francisco ou na SEMASF.
Mais informações: (69) 99924-9053
Garanta sua vaga e dê um novo passo na sua qualificação profissional!
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