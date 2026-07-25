Empresária, influenciadora e advogada: conheça candidatas do Miss Universe Brasil

Por R7

Publicada em 25/07/2026 às 10h39

A final do concurso Miss Universe Brasil será transmitida pela **RECORD** neste sábado (25). Entre as concorrentes destacam-se Natali Ixoa, Manuela Xarte, Lauren Lupato e Carina Manzi, que trazem histórias inspiradoras e representam diferentes regiões do país.

Natali Ixoa retorna ao palco dos concursos aos 31 anos, representando o Amapá. Empresária e estudante de psicologia, foi coroada Miss Amapá aos 19 anos. Manuela Xarte representa a Bahia aos 21 anos; além de modelo e influenciadora, ela cursa psicologia.

Lauren Lupato, escolhida para representar Curitiba nas Cataratas do Iguaçu, é advogada aprovada na OAB antes da formatura e embaixadora turística aos 23 anos. Carina Manzi representa o litoral paulista enquanto estuda engenharia mecânica; essa região compete pela primeira vez no evento nacional.

Giovana Camargo, do Centro-Oeste, representa Goiás aos 21 anos, atuando em projetos sociais e buscando o primeiro título estadual após ser coroada Miss Goiana.

O evento será exibido às 22h30 pela **RECORD**, RECORD Plus e R7.