Duas mulheres são presas com 1 kg de haxixe e mais de R$ 8 mil em dinheiro

Por Folha do Sul

Publicada em 25/07/2026 às 10h32

Na tarde de ontem, a Patrulha Reforço da Polícia Militar prendeu duas mulheres envolvidas com o tráfico drogas em Vilhena. Além disso, foram apreendidos 1 kg de haxixe e R$ 8.100, em dinheiro vivo, em poder de uma das suspeitas.



A ação policial começou com a equipe indo prestar apoio ao Núcleo de Inteligência da corporação, que estava monitorando uma residência no bairro Barão de Melgaço 3. No local, mora um homem que, mesmo tendo contra si um mandado de prisão, continuava traficando.



O suspeito era auxiliado pela esposa, que além de vender drogas, ajudava a esconder o companheiro. E essa mesma mulher foi vista, com seu carro, entrando e saindo várias vezes da casa, onde havia grande movimentação de pessoas, indicando que o comércio de entorpecentes funcionava no local.



Durante a abordagem à mulher, que estava com uma amiga a bordo, a guarnição encontrou, sob o banco da motorista, duas porções de substância análoga à maconha, que, após pesagem, totalizaram aproximadamente 11 gramas.



Ainda durante a revista, foi encontrada a quantia de R$ 7.700,00, composta integralmente por cédulas de R$ 20,00, acondicionadas em uma sacola plástica. Também foram localizados R$ 400,00 em cédulas de R$ 100,00 no interior da carteira pertencente à motorista, bem como R$ 200,00 acondicionados na capa de seu aparelho celular.



Questionada sobre o dinheiro, a investigada disse se tratar da parcela referente à venda de um imóvel, e também tentou inocentar a amiga, alegando que ela não sabia que havia drogas dentro do veículo.



Quanto à casa onde ela entrava e saída, a suspeita apresentou informações contraditórias, alegando desconhecer qualquer irregularidade existente no local. Mas, em poder dela foram encontrados controles remotos, e um deles acionava o portão do imóvel.



Ao entrar na residência, os militares encontraram, dentro da geladeira, 1 kg de haxixe. Diante da situação, as duas mulheres foram presas e apresentadas na Unisp, junto com o carro usado no tráfico de drogas. Um advogado de ambas acompanhou o registro da ocorrência.