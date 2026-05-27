As cinco deputadas estaduais concorrem à reeleição, número deverá aumentar após as eleições, PL e PRD predominam na Ale-RO

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/05/2026 às 14h00

PL-PRD – A disputa entre os deputados estaduais do PL e do PRD nas eleições gerais de outubro, pelas 24 cadeiras da Assembleia Legislativa promete ser das mais ferrenhas. Tanto o PL como o PRD têm seis representantes na Ale-RO e todos são pré-candidatos à reeleição. Cinco deputados do PL são do interior. Compõem a lista, Jean Mendonça (Pimenta Bueno), Luizinho Goebel (Vilhena), Taíssa Sousa (Guajará-Mirim), Nim Barroso (Ji-Paraná) e delegado Lucas Torres (Buritis). Somente Alan Queiroz é de Porto Velho. Dentre eles o parlamentar com maior número de mandatos, Goebel, que está cumprindo o quinto consecutivo e este ano estará em busca do sexto. O PL é presidido no Estado pelo senador Marcos Rogério, que é pré-candidato a governador e tem o deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal) como vice.



PL-PRD II – O PRD é dividido e a bancada no Legislativo Estadual é de 50% na capital e 50% no interior. Votam em Porto Velho Jean Oliveira, Ribeiro do Sinpol e Edevaldo Neves. São do interior Gislaine Lebrinha (São Francisco do Guaporé), Rosângela Donadon (Vilhena) e Pedro Fernandes (Cujubim). Também é o partido que tem o maior número de mulheres, duas (Lebrinha e Rosângela), das cinco, que fazem parte da legislatura atual. Já foram citadas duas. A terceira é Yeda Chaves (UB-PVH), que obteve 24,667 votos nas eleições de 2022, segunda mais bem votada, perdendo somente para Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), o campeão de votos (25.603) da atual legislatura. A quarta, Cláudia de Jesus (PT/Ji-Paraná) e a quinta já citada, Taíssa, do PL

Mulheres – Existe uma expectativa muito grande pelo aumento da bancada feminina, após as eleições de outubro na Assembleia Legislativa. E as chances são reais, pois das cinco atuais, todas pré-candidatas à reeleição. A previsão dos especialistas e nas enquetes e pesquisas realizadas por órgãos de comunicação e institutos especializados é que todas se manterão deputadas, inclusive a perspectiva de Yeda Chaves conseguir votação superior à anterior e ficar no topo dos mais bem votados. O PT, por exemplo, dificilmente deixará de reeleger Cláudia e eleger a ex-senadora Fátima Cleide, liderança de raiz do partido em Rondônia e em nível nacional, que é pré-candidata a deputada estadual. Em 2022, foi candidata a deputada federal, somou 28.409 votos, foi a sexta mais bem votada e ficou na suplência devido a legenda.

Mulheres – Além de Fátima Cleide, liderança consolidada de esquerda em Rondônia, o interior tem várias mulheres em condições de ocupar cadeiras na Ale-RO. A princípio a ex-primeira dama de Cacoal, Joliane, esposa do ex-prefeito Adailton Fúria (PSD), que renunciou no início do segundo ano do segundo mandato consecutivo, porque é pré-candidato a governador. Joliane é pré-candidata à Câmara Federal. Nas eleições de 2022 somou 24.483 votos e não se elegeu deputada federal devido a legenda. Caso concorra a estadual, as possibilidades de se eleger são enormes e, no caso de federal, se repetir a votação anterior dificilmente deixará de ocupar uma das oito vagas de Rondônia na Câmara Federal.

Mulheres II – Mas a disputa por vagas femininas à Assembleia Legislativa para as eleições deste ano tem mais duas mulheres com potencial de votos para se elegerem nas eleições deste ano. A empresária Marlei Mezzomo (PP), foi derrotada por Carla Redano (UB), que se reelegeu prefeita de Ariquemes pela diferença de 82 votos nas eleições municipais de 2024. Marlei é pré-candidata a deputada estadual e há quem aposte, que conseguirá se eleger. Em Cacoal, como o deputado estadual Cirone Deiró (UB) é pré-candidato a vice-governador de Hildon Chaves (UB), a sua esposa, Noeli está filiada ao União Brasil e já vem trabalhando a pré-candidatura a deputada estadual. Certamente teremos mais mulheres na Assembleia Legislativa a partir da próxima semana, pois as atuais têm chances enormes de reeleição. Com certeza teremos caras novas a partir de 2027 na Ale-RO.

Respigo

Mesmo com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa despachando de Ji-Paraná, na Rondônia Rural Show Internacional-RRSI vereadores do interior estiveram hoje (27) nas dependências da Assembleia Legislativa. Gostaríamos de saber o porquê +++ O Ministério Público (MP) estadual poderia levantar o que motivaram vereadores a virem à capital. Com certeza não estão tratando de nada de relevância para seus municípios, pois os deputados do interior têm escritórios regionais para isso e as sedes do Governo e da Ale estão instaladas em Ji-Paraná +++ A farra das diárias é uma triste realidade. É o fim da rosca +++ Os jogos de hoje (27) pela Libertadores, tem Corinthians o Platense, e o Fluminense joga contra o Deportivo La Guaíra, ambos às 20h30. Jogam pela Sul-Americana, Vasco e Barracas Central (18h), Caracas e Botafogo (18h), Atlético Mineiro e Academia Puerto Cabello (18h), Bragantino e Carabolo (20h30)

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